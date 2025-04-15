Протиповітряна оборона відбила атаку БпЛА на Київську область, яка тривала майже 9 годин. Внаслідок падіння уламків пошкоджено вантажний автомобіль та сталося загоряння трави в двох районах.
На в'їзді в Київ службове авто поліції спричинило аварію, врізавшись у Volkswagen після екстреного гальмування. Поліцейського-водія відсторонено від служби та складено адмінпротокол.
37-річний житель Яготина публічно зірвав та пошкодив державний прапор України з фасаду магазину. Поліція затримала зловмисника, йому оголошено підозру за статтею 338 ККУ.
У небі над Київською областю зафіксовано рух ворожих безпілотників, працюють сили ППО. Ударні БпЛА рухаються зі сходу в напрямку Борисполя та Броварів.
Внаслідок нічного обстрілу Київської області пошкоджень зазнали 8 приватних будинків, два автомобілі та магазин. Пожежу на складі в Бориспільському районі ліквідовано, постраждалих немає.
У Бориспільському районі Київської області дрони атакували складське приміщення, спричинивши пожежу площею 15 000 кв. м. На місці працювали 72 рятувальника та 24 одиниці техніки.
Внаслідок атаки БПЛА та ракет у Київській області загорівся склад площею 15 тис. м2. Уламками збитих цілей пошкоджено два приватні будинки, постраждалих немає.
У Києві та області оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Ворожі БПЛА зафіксовано в районі Борисполя з курсом на столицю.
У ніч на 17 жовтня в Київській області уламки збитих російських дронів впали на сільськогосподарський склад, спричинивши пожежу. Рятувальники ліквідували займання, жертв і постраждалих немає.
У Борисполі підліток впав з вагона нерухомого потяга, отримавши ураження струмом. Хлопця госпіталізовано з термічними опіками 2-3 ступеню на 90% тіла.
На Київщині реалізовано заходи програми "Ти як?". Створено сервіси психосоціальної допомоги, підтримки ветеранів та ВПО, функціонують центри ментального здоров'я та проводиться навчання фахівців.
На трасі Бориспіль-Переяслів Lada виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з Mercedes Sprinter. Водій Lada загинув на місці, четверо пасажирів маршрутки постраждали.
Поїзд №148/147 Одеса-Київ змінює маршрут з 22 жовтня по 4 грудня через ремонтні роботи. Пасажирам пропонуються альтернативні варіанти проїзду з пересадками на проміжних станціях.
ДБР викрило екс-інспектора "Дар'ївської колонії", який співпрацював з окупантами на Херсонщині. Після деокупації він служив у ТЦК в Одеській області, де вручав повістки, приховуючи своє минуле.
На пустирі в Борисполі знайдено велику кількість фармацевтичних препаратів. Поліція проводить слідчі дії, з'ясовує походження медикаментів та документує подію.
На вулиці Широкій у Борисполі перехожі знайшли предмет, схожий на артилерійський снаряд. Патрульні викликали піротехніків, які вилучили знахідку для подальшого знешкодження.
У чотирьох районах Київської області зафіксовано пожежі торф'яників, трав'яного настилу та лісової підстилки. Через це погіршився стан повітря, фіксуються перевищення допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин.
ДП "Ліси України" заявило, що всі пожежі на територіях державного підприємства в Київській області ліквідовані. Смог у столиці виник з інших причин, а якість повітря погіршилась через інші фактори.
У Київській області обговорили енергонезалежність, підготовку до навчального року та відновлення регіону. Розглянули питання ветеранської політики та активізації міжнародної співпраці.
У Борисполі на нерегульованому перехресті водійка Tesla не надала перевагу електросамокату, сталася ДТП. 17-річний хлопець отримав травми та був доставлений до лікарні, поліція відкрила кримінальне провадження.
Спеціалісти Держпродспоживслужби провели роз'яснення щодо зберігання продуктів при відключеннях електроенергії. Операторам ринку наголосили на необхідності використання альтернативних джерел енергії та дотримання температурних режимів.
52-річний водій "Ford" загинув, не впоравшись з керуванням і врізавшись у дерево на північно-східній об'їзній дорозі Києва.
Рятувальники Київської області відкачують воду з підтоплених приватних будинків, спричинених сильними зливами протягом останніх кількох днів.
Вантажівка з зерном перекинулася на в'їзді до Києва з боку Борисполя, що викликало перебої в русі. На місце прибули правоохоронці та медики.
Народний депутат Анна Скороход збільшила свої статки, в той час як її колишній чоловік російського походження Олексій Алякін (нині Левковський) заробляє сотні мільйонів на модульних укриттях в Україні через компанію, потенційно пов'язану з будівельною фірмою Скороход.
Киянина, обвинуваченого у збуті кокаїну в нічних клубах та зберіганні боєприпасів без дозволу, взято під варту з можливістю внесення майже 4 млн грн застави.
Негода у Київській області спричинила відключення електроенергії та пошкодження дахів у 5 районах, було відключено 42 лінії електропередач, повідомлялося про пошкодження будівель, дерев та інфраструктури.
Один водій загинув і ще один був госпіталізований після зіткнення автомобіля ГАЗ з вантажівкою Iveco на перехресті в Бориспільському районі під Києвом.
Організована група на чолі з колишнім радником Офісу Президента та співробітником СБУ Артемом Шило привласнила майже 95 мільйонів гривень шляхом завищення цін на закупівлю трансформаторів під час воєнного стану.
Рівень води у Дніпрі в Києві та Бориспільському районі може різко піднятися з 29 березня по 2 квітня через весняну повінь, при цьому під загрозою підтоплення можуть опинитися низинні райони.