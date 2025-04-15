Російський ексчоловік Анни Скороход заробляє мільйони на укриттях, а сама нардепка обжилась квартирою і двома машинами

Народний депутат Анна Скороход збільшила свої статки, в той час як її колишній чоловік російського походження Олексій Алякін (нині Левковський) заробляє сотні мільйонів на модульних укриттях в Україні через компанію, потенційно пов'язану з будівельною фірмою Скороход.