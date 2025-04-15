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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25036 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 152751 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136960 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133151 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133506 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195795 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77474 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164561 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116709 перегляди

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На Київщині через атаку рф тривога тривала майже 9 годин: що відомо про наслідки

Протиповітряна оборона відбила атаку БпЛА на Київську область, яка тривала майже 9 годин. Внаслідок падіння уламків пошкоджено вантажний автомобіль та сталося загоряння трави в двох районах.

Війна • 7 березня, 07:45 • 21070 перегляди

ДТП за участі правоохоронців: поліцейського, який керував автівкою, відсторонено від виконання службових обов’язків

На в'їзді в Київ службове авто поліції спричинило аварію, врізавшись у Volkswagen після екстреного гальмування. Поліцейського-водія відсторонено від служби та складено адмінпротокол.

Київ • 27 лютого, 18:26 • 31908 перегляди

На Київщині чоловіка затримали за наругу над державним прапором: йому загрожує до 3 років в'язниці

37-річний житель Яготина публічно зірвав та пошкодив державний прапор України з фасаду магазину. Поліція затримала зловмисника, йому оголошено підозру за статтею 338 ККУ.

Кримінал та НП • 24 січня, 14:06 • 26325 перегляди

Над Київщиною зафіксували ворожі дрони, працює ППО

У небі над Київською областю зафіксовано рух ворожих безпілотників, працюють сили ППО. Ударні БпЛА рухаються зі сходу в напрямку Борисполя та Броварів.

Війна • 23 грудня, 15:34 • 26436 перегляди

Пошкоджено 8 приватних будинків та магазин - наслідки нічної атаки рф на Київщину

Внаслідок нічного обстрілу Київської області пошкоджень зазнали 8 приватних будинків, два автомобілі та магазин. Пожежу на складі в Бориспільському районі ліквідовано, постраждалих немає.

Війна • 20 грудня, 15:22 • 22573 перегляди

Атака дронів на складське приміщення під Києвом: масштабну пожежу площею 15 000 кв. м ліквідували

У Бориспільському районі Київської області дрони атакували складське приміщення, спричинивши пожежу площею 15 000 кв. м. На місці працювали 72 рятувальника та 24 одиниці техніки.

Війна • 20 грудня, 14:45 • 24368 перегляди

На Київщині через атаку рф загорівся склад, пошкоджені два будинки

Внаслідок атаки БПЛА та ракет у Київській області загорівся склад площею 15 тис. м2. Уламками збитих цілей пошкоджено два приватні будинки, постраждалих немає.

Війна • 20 грудня, 07:31 • 18975 перегляди

У Києві та області оголошено повітряну тривогу

У Києві та області оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Ворожі БПЛА зафіксовано в районі Борисполя з курсом на столицю.

Війна • 4 листопада, 21:16 • 33718 перегляди

Атака рф на Київщину: показали наслідки пошкоджень

У ніч на 17 жовтня в Київській області уламки збитих російських дронів впали на сільськогосподарський склад, спричинивши пожежу. Рятувальники ліквідували займання, жертв і постраждалих немає.

Війна • 17 жовтня, 08:36 • 41534 перегляди

На Київщині 13-річний хлопець впав з потяга та отримав 90% опіків тіла від ураження струмом

У Борисполі підліток впав з вагона нерухомого потяга, отримавши ураження струмом. Хлопця госпіталізовано з термічними опіками 2-3 ступеню на 90% тіла.

Суспільство • 16 жовтня, 10:44 • 11895 перегляди

Як на Київщині реалізовується Всеукраїнська програма ментального здоров’я "Ти як?": Кравченко розповів деталі

На Київщині реалізовано заходи програми "Ти як?". Створено сервіси психосоціальної допомоги, підтримки ветеранів та ВПО, функціонують центри ментального здоров'я та проводиться навчання фахівців.

Київщина • 10 жовтня, 16:17 • 19476 перегляди

На Київщині легковик зіштовхнувся із маршруткою: одна людина загинула, четверо - травмовані

На трасі Бориспіль-Переяслів Lada виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з Mercedes Sprinter. Водій Lada загинув на місці, четверо пасажирів маршрутки постраждали.

Кримінал та НП • 7 жовтня, 18:40 • 18413 перегляди

Поїзд Одеса-Київ змінить маршрут: що відомо

Поїзд №148/147 Одеса-Київ змінює маршрут з 22 жовтня по 4 грудня через ремонтні роботи. Пасажирам пропонуються альтернативні варіанти проїзду з пересадками на проміжних станціях.

Суспільство • 7 жовтня, 10:10 • 13611 перегляди

В Одесі затримали працівника ТЦК, який працював на росіян під час окупації Херсонщини

ДБР викрило екс-інспектора "Дар'ївської колонії", який співпрацював з окупантами на Херсонщині. Після деокупації він служив у ТЦК в Одеській області, де вручав повістки, приховуючи своє минуле.

Війна • 30 вересня, 11:55 • 16701 перегляди

Під Києвом на пустирі виявили пакунки з медичними препаратами

На пустирі в Борисполі знайдено велику кількість фармацевтичних препаратів. Поліція проводить слідчі дії, з'ясовує походження медикаментів та документує подію.

Кримінал та НП • 26 вересня, 16:21 • 17830 перегляди

На одній з вулиць Борисполя знайшли артилерійський снаряд

На вулиці Широкій у Борисполі перехожі знайшли предмет, схожий на артилерійський снаряд. Патрульні викликали піротехніків, які вилучили знахідку для подальшого знешкодження.

Кримінал та НП • 26 вересня, 10:59 • 13358 перегляди

У чотирьох районах Київщини горять торф’яники, трав’яний настил та лісова підстилка: Кравченко про причини забруднення повітря

У чотирьох районах Київської області зафіксовано пожежі торф'яників, трав'яного настилу та лісової підстилки. Через це погіршився стан повітря, фіксуються перевищення допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин.

Суспільство • 20 вересня, 10:40 • 11446 перегляди

"Смог у столиці виник з інших причин": у "Лісах України" спростовують погіршення якості повітря через пожежі в лісництвах на Київщині

ДП "Ліси України" заявило, що всі пожежі на територіях державного підприємства в Київській області ліквідовані. Смог у столиці виник з інших причин, а якість повітря погіршилась через інші фактори.

Суспільство • 20 вересня, 07:29 • 12674 перегляди

Енергетика, підготовка до навчального року, підтримка ветеранів: на Київщині відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад

У Київській області обговорили енергонезалежність, підготовку до навчального року та відновлення регіону. Розглянули питання ветеранської політики та активізації міжнародної співпраці.

Політика • 14 серпня, 15:55 • 36297 перегляди

У Борисполі Tesla зіткнулася з електросамокатом: постраждав 17-річний юнак

У Борисполі на нерегульованому перехресті водійка Tesla не надала перевагу електросамокату, сталася ДТП. 17-річний хлопець отримав травми та був доставлений до лікарні, поліція відкрила кримінальне провадження.

Кримінал та НП • 26 липня, 14:03 • 20159 перегляди

На Київщині провели роз'яснення щодо зберігання продуктів при відключеннях світла

Спеціалісти Держпродспоживслужби провели роз'яснення щодо зберігання продуктів при відключеннях електроенергії. Операторам ринку наголосили на необхідності використання альтернативних джерел енергії та дотримання температурних режимів.

Здоров'я • 23 липня, 13:52 • 16287 перегляди

На київській трасі від отриманих травм після ДТП загинув водій

52-річний водій "Ford" загинув, не впоравшись з керуванням і врізавшись у дерево на північно-східній об'їзній дорозі Києва.

Кримінал та НП • 17 липня, 21:15 • 17693 перегляди

Рятувальники відкачують воду з підтоплених будинків на Київщині після сильних дощів

Рятувальники Київської області відкачують воду з підтоплених приватних будинків, спричинених сильними зливами протягом останніх кількох днів.

Суспільство • 17 червня, 02:49 • 61885 перегляди

Вантажівка із зерном перекинулась на в'їзді до Києва: що відомо

Вантажівка з зерном перекинулася на в'їзді до Києва з боку Борисполя, що викликало перебої в русі. На місце прибули правоохоронці та медики.

Київ • 8 червня, 18:00 • 49419 перегляди

Російський ексчоловік Анни Скороход заробляє мільйони на укриттях, а сама нардепка обжилась квартирою і двома машинами

Народний депутат Анна Скороход збільшила свої статки, в той час як її колишній чоловік російського походження Олексій Алякін (нині Левковський) заробляє сотні мільйонів на модульних укриттях в Україні через компанію, потенційно пов'язану з будівельною фірмою Скороход.

Політика • 16 травня, 14:39 • 19750 перегляди

Взято під варту киянина, обвинуваченого у торгівлі кокаїном в клубах

Киянина, обвинуваченого у збуті кокаїну в нічних клубах та зберіганні боєприпасів без дозволу, взято під варту з можливістю внесення майже 4 млн грн застави.

Київ • 15 травня, 13:09 • 32537 перегляди

Негода на Київщині: аварії у мережах та пошкоджені покрівлі будинків у 5 районах

Негода у Київській області спричинила відключення електроенергії та пошкодження дахів у 5 районах, було відключено 42 лінії електропередач, повідомлялося про пошкодження будівель, дерев та інфраструктури.

Суспільство • 2 квітня, 18:22 • 65705 перегляди

"ГАЗ" зіткнувся з вантажівкою Iveco біля об'їзної Києва: один з водіїв загинув

Один водій загинув і ще один був госпіталізований після зіткнення автомобіля ГАЗ з вантажівкою Iveco на перехресті в Бориспільському районі під Києвом.

Кримінал та НП • 2 квітня, 13:54 • 24116 перегляди

Затримали посадовця СБУ Артема Шила у справі щодо махінацій на закупівлях "Укрзалізниці"

Організована група на чолі з колишнім радником Офісу Президента та співробітником СБУ Артемом Шило привласнила майже 95 мільйонів гривень шляхом завищення цін на закупівлю трансформаторів під час воєнного стану.

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У Києві 29 березя - 2квітня може піднятись рівень води у Дніпрі

Рівень води у Дніпрі в Києві та Бориспільському районі може різко піднятися з 29 березня по 2 квітня через весняну повінь, при цьому під загрозою підтоплення можуть опинитися низинні райони.

Київ • 29 березня, 15:30 • 34264 перегляди