росія вночі вперше за довгий час ударила по аеропортах Києва й Борисполя - Зеленський

рф уночі вдарила по аеропортах у Києві та в Борисполі. Що, очевидно, є реакцією на обговорення і підготовку можливості для американських посланців прилетіти в Україну, заявив Президент України Володимир Зеленський 5 вересня, пише УНН.

Вночі були й демонстративні російські удари по наших аеропортах – у Києві та в Борисполі. Саме цілеспрямовано, вперше за довгий час. Очевидно, такі удари росії по аеропортах є реакцією на обговорення і підготовку можливості для американської сторони скористатися літаком для прибуття в Україну та приземлитися в аеропорту "Київ" або в аеропорту "Бориспіль". - написав Зеленський у соцмережах.

Президент вказав:

Російсько-іранські "шахеди" у відповідь на американську дипломатію. Ми зафіксували цей російський крок і на наступному тижні відповідно скорегуємо нашу операцію щодо російського повітряного простору, який став небезпечним через присутність дронів і ракет у небі. Звісно, з нашої сторони жодних загроз дипломатії немає і не буде

"Україна зацікавлена в наближенні миру. росія відповідатиме за те, що вона робить. Дякую всім, хто допомагає нашій державі та українцям!" - наголосив Зеленський.

У яких областях ще були удари

За даними Зеленського, ворог атакував у щонайменше 6 областях.

"Цієї ночі в Кам’янському на Дніпровщині росіяни вдарили по цивільному підприємству. Вбили чотирьох людей, і ще п’ятеро зазнали поранень. Мої співчуття рідним та близьким. У багатьох регіонах пошкоджені звичайні житлові будинки – у Херсоні, Борисполі та на Харківщині. У Сумах та Миколаєві дронами вдарили по торговельних центрах", - вказав Зеленський.

Додамо, як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, кількість жертв удару рф по Кам'янському збільшилася до 5 - тіло загиблого дістали з-під завалів вранці 5 вересня.

Тим часом росія продовжила удари по Україні зранку 5 вересня. Ворожі атаки фіксували у Запоріжжі (автостоянка), Полтаві (склади), Павлограді (вантажівки), Дніпровському районі (СТО, відомо про одного загиблого та 5 постраждалих), Херсоні (двоє загиблих), у Безруках та Слатиному у Харківській області (постраждали троє людей).