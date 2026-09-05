россия впервые за долгое время ночью ударила по аэропортам Киева и Борисполя - Зеленский

россия ночью нанесла удары по аэропортам в Киеве и Борисполе. Что, очевидно, является реакцией на обсуждение и подготовку возможности для американских посланников прилететь в Украину, заявил Президент Украины Владимир Зеленский 5 сентября, пишет УНН.

Ночью были и демонстративные российские удары по нашим аэропортам — в Киеве и Борисполе. Именно целенаправленные, впервые за долгое время. Очевидно, такие удары россии по аэропортам являются реакцией на обсуждение и подготовку возможности для американской стороны воспользоваться самолетом для прибытия в Украину и приземлиться в аэропорту "Киев" или в аэропорту "Борисполь" - написал Зеленский в социальных сетях.

Президент указал:

Российско-иранские "шахеды" в ответ на американскую дипломатию. Мы зафиксировали этот российский шаг и на следующей неделе соответственно скорректируем нашу операцию в отношении российского воздушного пространства, которое стало опасным из-за присутствия дронов и ракет в небе. Конечно, с нашей стороны никаких угроз дипломатии нет и не будет

"Украина заинтересована в приближении мира. россия будет отвечать за то, что она делает. Спасибо всем, кто помогает нашему государству и украинцам!" — подчеркнул Зеленский.

В каких областях еще были удары

По данным Зеленского, враг атаковал как минимум в 6 областях.

"Этой ночью в Каменском на Днепропетровщине россияне ударили по гражданскому предприятию. Убили четырех человек, еще пятеро получили ранения. Мои соболезнования родным и близким. Во многих регионах повреждены обычные жилые дома — в Херсоне, Борисполе и на Харьковщине. В Сумах и Николаеве дронами ударили по торговым центрам", — указал Зеленский.

Добавим, как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, количество жертв удара рф по Каменскому увеличилось до 5 — тело погибшего достали из-под завалов утром 5 сентября.

Тем временем россия продолжила удары по Украине утром 5 сентября. Вражеские атаки фиксировали в Запорожье (автостоянка), Полтаве (склады), Павлограде (грузовики), Днепровском районе (СТО, известно об одном погибшем и 5 пострадавших), Херсоне (двое погибших), в Безруках и Слатине в Харьковской области (пострадали три человека).