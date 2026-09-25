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Одесская область подверглась серии массированных ударов рф - задело почтовый терминал, Румыния поднимала F-16

Киев • УНН

 • 1200 просмотра

В результате ночной атаки рф на Одессу и область погибла женщина, мужчина пострадал. Румыния поднимала в воздух два F-16 из-за воздушной цели.

Одесская область подверглась серии массированных ударов рф - задело почтовый терминал, Румыния поднимала F-16

россия вновь массированно атаковала Одессу и Одесскую область в ночь на 25 сентября. Есть погибшая и пострадавший. На фоне атаки рф на юг Украины соседняя Румыния вновь поднимала в небо истребители. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные главы Одесской ОВА Олега Кипера и Минобороны Румынии.

Что атаковала рф в Одесской области

В Одесской области россия нанесла "серию массированных ударов по жилому сектору и логистическим помещениям почтового оператора", сообщил глава ОВА.

"В результате атаки один человек погиб, еще один - пострадал", - отметил Кипер.

В ГСЧС Украины уточнили, что в Одесской области в ночь на 25 сентября из-за российских ударов, по предварительной информации, погибла женщина и пострадал мужчина.

По данным ГСЧС:

  • в Одесском районе повреждено здание почтового терминала, который уже был под прицелом врага. На других локациях повреждены складские помещения, возник пожар;
    • в Одессе из-за российской атаки возник пожар в частном жилом доме.

      Работу пожарных существенно осложняли постоянные сигналы воздушной тревоги, в настоящее время все пожары ликвидированы. В ГСЧС показали последствия атаки рф.

      Реакция Румынии

      В Минобороны Румынии сообщили, что "система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны утром в пятницу, 25 сентября, обнаружила воздушную цель, двигавшуюся в 20 километрах к востоку от Галаца".

      Два самолета F-16 румынских ВВС, находящиеся на боевом дежурстве по воздушной полиции на 86-й авиабазе в Борче, вылетели для мониторинга ситуации

      - указали в МО Румынии.

      Для населения на востоке уезда Галац и севере уезда Тулча была объявлена воздушная тревога, и в 03:27 было передано сообщение RO-Alert. Воздушная тревога прекратилась в 04:14.

      "О вторжении в национальное воздушное пространство не сообщалось", - говорится в сообщении.

      рф массированно атаковала Одесскую область - в Румынии поднимали F-16 и F-18, Молдова закрывала часть неба из-за дронов24.09.26, 09:05 • 6758 просмотров

      Юлия Шрамко

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