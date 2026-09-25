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На учениях ВМС Казахстана погибли не менее 12 военнослужащих

Киев • УНН

 • 3312 просмотра

В Казахстане во время учений на Каспийском море из-за ухудшения погоды погибли 12 военнослужащих. Троих спасли, поиски еще двоих продолжаются.

На учениях ВМС Казахстана погибли не менее 12 военнослужащих

По меньшей мере 12 военнослужащих погибли во время проведения учений военно-морских сил Вооружённых сил Казахстана. Об этом сообщает министерство обороны страны, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что военные выполняли учебно-боевую задачу на побережье Каспийского моря, однако погодные условия резко ухудшились.

По предварительной информации, в море унесло 19 военнослужащих. ... По уточнённым данным, во время выполнения учебно-боевой задачи в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра в море унесло 17 человек, 12 из них погибли, троих удалось спасти. Поиски двух военнослужащих продолжаются

Указывается, что к месту происшествия были незамедлительно направлены силы и средства спасательных служб.

"В поисково-спасательной операции задействованы подразделения Военно-морских сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям, авиация и другие соответствующие службы", - добавили в Минобороны Казахстана.

Напомним

В марте четверо американских военнослужащих пропали во время учений в Литве, неподалёку от города Пабраде. Позже стало известно, что военнослужащие погибли.

Казахстан ввёл платные разрешения на въезд для россиян06.09.26, 07:15 • 11150 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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