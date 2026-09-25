На учениях ВМС Казахстана погибли не менее 12 военнослужащих

По меньшей мере 12 военнослужащих погибли во время проведения учений военно-морских сил Вооружённых сил Казахстана. Об этом сообщает министерство обороны страны, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что военные выполняли учебно-боевую задачу на побережье Каспийского моря, однако погодные условия резко ухудшились.

По предварительной информации, в море унесло 19 военнослужащих. ... По уточнённым данным, во время выполнения учебно-боевой задачи в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра в море унесло 17 человек, 12 из них погибли, троих удалось спасти. Поиски двух военнослужащих продолжаются говорится в сообщении.

Указывается, что к месту происшествия были незамедлительно направлены силы и средства спасательных служб.

"В поисково-спасательной операции задействованы подразделения Военно-морских сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям, авиация и другие соответствующие службы", - добавили в Минобороны Казахстана.

Напомним

В марте четверо американских военнослужащих пропали во время учений в Литве, неподалёку от города Пабраде. Позже стало известно, что военнослужащие погибли.

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