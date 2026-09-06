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Казахстан ввёл платные разрешения на въезд для россиян

Киев • УНН

 • 522 просмотра

С 30 ноября 2026 года россиянам потребуется платное электронное разрешение для въезда в Казахстан. При отсутствии документа возможна депортация.

Казахстан ввёл платные разрешения на въезд для россиян

Казахстан вводит новые правила въезда для россиян. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Казахстан окончательно разрушает кремлёвский миф о нерушимой евразийской интеграции и "вечной дружбе" москвы и Астаны. Так, новые правила въезда для граждан рф показывают, как изменились отношения между двумя странами: россиянам придётся платить за право въехать в Казахстан, а москва не может заставить Астану отказаться от этих правил.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал изменения в миграционное законодательство. С 30 ноября 2026 года граждане рф, которые будут въезжать по суше через основные пункты пропуска, должны будут заранее получать платное электронное разрешение QazETA. Подать заявку нужно минимум за 72 часа. Разрешение будет стоить 3900 тенге — около €7,3. Оформление непосредственно на границе обойдётся в 7600 тенге — около €14,3. При отсутствии разрешения предусмотрена депортация

— указывают в СВР.

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Там уточняют, что сначала система заработает в аэропортах, до середины декабря — также на международных железнодорожных маршрутах и в портах. При этом россиянам придётся создавать цифровой профиль с биометрическими данными под контролем казахских спецслужб.

Разрешение будет действительно 180 суток, но находиться в Казахстане можно будет не более 90 суток. Для Астаны это ещё и хороший способ заработать на россиянах, которые выезжают из рф из-за страха мобилизации, войны и "сво"-фобии. После начала полномасштабного вторжения Казахстан стал одним из направлений для россиян, которые искали возможности выехать, работать или вести бизнес за пределами россии. Теперь этот поток будет приносить казахскому государству прямой доход

— говорится в сообщении.

В СВР добавляют, что процесс не ограничивается Казахстаном. На встрече лидеров Центральной Азии и Азербайджана в Чолпон-Ате президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил создать единую туристическую визу для иностранцев. Для региона это означает больше собственных правил и меньшую зависимость от российских.

Напомним

Президент Казахстана Токаев на форуме в омске предложил "заморозить" российско-украинскую войну. Он также назвал украинцев и россиян "братскими народами" и выразил соболезнования в связи с гибелью людей.

Кремль отверг предложение Токаева о "заморозке" войны против Украины25.07.26, 23:29 • 13595 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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