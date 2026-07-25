Кремль отверг предложение Токаева о "заморозке" войны против Украины

В Кремле заявили, что "заморозка" войны против Украины, которую предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, невозможна с учетом позиции Киева. Об этом заявил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков, пишет УНН.

Детали

По словам Пескова, главным условием для России остается достижение собственных целей в войне. Он также утверждает, что боевые действия могут прекратиться "до конца суток", если украинские власти примут "соответствующие решения".

Предложенная Токаевым "заморозка" конфликта в Украине невозможна с учетом позиции Киева. Главное условие для России – достичь своих целей. Всё может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения – сказал Песков.

Также представитель Кремля отреагировал на заявление президента Казахстана о том, что "природа этого конфликта не совсем понятна". Песков заявил, что Россия якобы недостаточно объясняла свои аргументы относительно причин войны.

Итак, мы недостаточно рассказывали о первопричинах. Мы продолжим это делать с удвоенной энергией. Наши партнеры должны знать нашу позицию – заявил он.

В то же время Песков отметил, что Токаев неоднократно высказывал свою позицию относительно войны в Украине, которая является последовательной, хотя Москва не разделяет ее.

Токаев неоднократно говорил по украинской проблематике. У него последовательная позиция. Это не значит, что мы согласны. Но Казахстан – наш ближайший партнер, наш ближайший союзник – сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним

Ранее в этот день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину "заморозить" войну против Украины и заявил, что "природа этого конфликта не совсем понятна".