Кремль отверг предложение Токаева о "заморозке" войны против Украины

$44.8151.06
ukenru
21:56 • 230 просмотра
Не менее 5 ракет атаковали Киев, в нескольких районах вспыхнули пожары, атака продолжается
16:32 • 10019 просмотра
Выставку оборонных технологий IRON DEMO 2026 во Львове отменили из-за удара РФ по Киевщине
25 июля, 15:21 • 22446 просмотра
Минобороны заставит ТЦК использовать бодикамеры - нардепPhoto
25 июля, 12:42 • 27278 просмотра
США предупредили Украину об ударах по нероссийским судам в Черном море после обращения Chevron - WSJ
25 июля, 12:07 • 34950 просмотра
ССО подтвердили повторное поражение Тюменского НПЗ на расстоянии более 2000 км
25 июля, 11:38 • 30385 просмотра
Украина предлагает создать 30-летнее партнерство с Канадой в энергетике и поставлять канадский СПГ
25 июля, 10:00 • 25365 просмотра
Зеленский подтвердил поражение целей в Кирове, Тюмени, Екатеринбурге, Ростове и на КаспииVideo
25 июля, 09:14 • 28308 просмотра
Организатор мероприятия с оружейной выставкой под Киевом, где от удара рф погибло 10 человек, получил подозрение - ГенпрокурорPhoto
25 июля, 09:00 • 22850 просмотра
Речь идет о неделях: Садовый рассказал, когда аэропорты "Львов" и "Борисполь" возобновят работу
24 июля, 16:55 • 30114 просмотра
На месте российского ракетного удара под Киевом завершили аварийно-спасательные работы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1м/с
62%
744мм
Популярные новости
Бойцы "Азова" разгромили наступление двух российских армий и танковой дивизии, видеоVideo25 июля, 13:21 • 13491 просмотра
В 16-м армейском корпусе опровергли фейк рф о "котле" под Великим БурлукомVideo25 июля, 13:50 • 4298 просмотра
Удар рф по Киевщине 24 июля - погибла коммуникационщица УГО Валентина Савицкая25 июля, 14:06 • 7078 просмотра
Аварийно-спасательные работы в Запорожье завершены после авиаударов рф - погибла женщина, 11 человек раненыPhotoVideo25 июля, 14:42 • 7068 просмотра
Украина просит Японию помочь в производстве Patriot по лицензии США - Кислица16:58 • 9446 просмотра
публикации
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 92055 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 87631 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 95541 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 148890 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 138348 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Андрей Сибига
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Запорожье
Казахстан
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 86170 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 89515 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 123575 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 112282 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 121953 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Социальная сеть
Бильд
Шахед-136
Техника

Кремль отверг предложение Токаева о "заморозке" войны против Украины

Киев • УНН

 • 1882 просмотра

Песков заявил, что заморозка конфликта невозможна из-за позиции Киева. Россия настаивает на достижении собственных целей в войне.

Кремль отверг предложение Токаева о "заморозке" войны против Украины

В Кремле заявили, что "заморозка" войны против Украины, которую предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, невозможна с учетом позиции Киева. Об этом заявил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков, пишет УНН.

Детали

По словам Пескова, главным условием для России остается достижение собственных целей в войне. Он также утверждает, что боевые действия могут прекратиться "до конца суток", если украинские власти примут "соответствующие решения".

Предложенная Токаевым "заморозка" конфликта в Украине невозможна с учетом позиции Киева. Главное условие для России – достичь своих целей. Всё может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения

– сказал Песков.

Также представитель Кремля отреагировал на заявление президента Казахстана о том, что "природа этого конфликта не совсем понятна". Песков заявил, что Россия якобы недостаточно объясняла свои аргументы относительно причин войны.

Итак, мы недостаточно рассказывали о первопричинах. Мы продолжим это делать с удвоенной энергией. Наши партнеры должны знать нашу позицию

– заявил он.

В то же время Песков отметил, что Токаев неоднократно высказывал свою позицию относительно войны в Украине, которая является последовательной, хотя Москва не разделяет ее.

Токаев неоднократно говорил по украинской проблематике. У него последовательная позиция. Это не значит, что мы согласны. Но Казахстан – наш ближайший партнер, наш ближайший союзник

– сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним

Ранее в этот день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину "заморозить" войну против Украины и заявил, что "природа этого конфликта не совсем понятна".

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Украина
Казахстан