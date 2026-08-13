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Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизни

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Трэвис Келси впервые рассказал о свадьбе с Тейлор Свифт в Мэдисон-сквер-гарден, назвав её лучшей ночью. На церемонии присутствовало около 1100 гостей, часть из них подписала соглашения о неразглашении.

Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизни

Трэвис Келси впервые публично рассказал о свадьбе с Тейлор Свифт, которая состоялась в прошлом месяце, назвав этот вечер лучшей ночью в своей жизни. Об этом он заявил во время пресс-конференции в тренировочном лагере «Канзас-Сити Чифс», сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Келси поблагодарил семью и друзей, которые присоединились к празднованию, а также гостей, приехавших на церемонию. По оценкам, на свадьбе присутствовали около 1100 человек, а часть гостей подписала соглашения о неразглашении.

Свадьба была лучшей ночью в моей жизни, и я благодарен всем, кто пришёл, праздновал и весело проводил с нами время

— сказал Келси.

Келси назвал свадьбу исполнением детской мечты

Отдельно спортсмен рассказал о месте проведения свадьбы — нью-йоркском Мэдисон-сквер-гардене, который считается одной из самых известных спортивных и концертных площадок США.

Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив Chanel07.07.26, 01:59 • 163274 просмотра

Келси упомянул, что Тейлор Свифт посетила матч «Нью-Йорк Никс» на этой арене, когда он находился на тренировках. При этом он назвал Свифт «моей женой».

Я всегда говорил себе, что пойду на матч плей-офф, когда «Никс» будут на высоте, а моя жена пошла, когда я застрял на мини-кэмпе, поэтому тогда у меня не было возможности поехать

— сказал он.

По словам Келси, проведение свадьбы в Мэдисон-сквер-гардене позволило ему осуществить детскую мечту.

Это как-то круто — иметь возможность осуществить свою детскую мечту — побывать в этом месте, в Мекке всех спортивных арен

— отметил спортсмен.

Келси также поблагодарил персонал арены за помощь в организации мероприятия и соблюдении конфиденциальности. В шутку он добавил, что среди преимуществ места проведения было и то, что там хорошо работал кондиционер.

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Степан Гафтко

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