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Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив Chanel

Киев • УНН

 • 1650 просмотра

Модный дом Dior создал свадебные образы для певицы Тейлор Свифт и игрока НФЛ Трэвиса Келси. Это считается важной маркетинговой победой бренда.

Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив Chanel

Парижский модный дом Dior создал свадебные образы для певицы Тейлор Свифт и игрока НФЛ Трэвиса Келси, опередив своего главного конкурента Chanel в борьбе за одно из самых громких модных событий года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Свадебные наряды для пары разработал креативный директор Dior Джонатан Андерсон. Хотя фотографии с закрытой церемонии в нью-йоркском Madison Square Garden пока не обнародованы, в Dior подтвердили, что образы были созданы в ателье бренда на Avenue Montaigne в Париже в тесном сотрудничестве с молодоженами.

Для Dior это считают важной маркетинговой победой, ведь Тейлор Свифт имеет более 273 миллионов подписчиков в Instagram, а ее популярность обеспечивает бренду огромное внимание на фоне непростой ситуации на рынке предметов роскоши.

Свадебный заказ назвали главной модной победой года

Это гарантирует, что Dior, а следовательно и Джонатан Андерсон, будут увековечены в истории поп-культуры на долгие годы

– заявил стратег по развитию люксовых брендов и профессор Нью-Йоркского университета Томай Сердари.

Reuters отмечает, что перед свадьбой активно обсуждали, кто именно создаст платье для Свифт. Среди фаворитов называли Стеллу Маккартни и дизайнера Givenchy Сару Бертон. В то же время выбор остановился на Dior, который в последнее время активно укрепляет свои позиции под руководством Джонатана Андерсона.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарден04.07.26, 08:34 • 63280 просмотров

Степан Гафтко

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