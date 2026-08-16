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Ключевой банк рф уволил главного экономиста, который спрогнозировал поражение россии «в войне на истощение»

Киев • УНН

 • 2380 просмотра

Российский государственный банк ВЭБ уволил Андрея Клепача после его слов о проигрыше в войне на истощение и возможном социальном кризисе. Он проработал на должности 12 лет.

Ключевой банк рф уволил главного экономиста, который спрогнозировал поражение россии «в войне на истощение»

Ключевой российский государственный банк "Внешэкономбанк" (ВЭБ) уволил своего главного экономиста Андрея Клепача за слова о том, что россия не выиграет у Запада в войне на истощение, и прогнозирование социального кризиса. Об этом пишет The Bell со ссылкой на двух знакомых Андрея Клепача, передает УНН.

Детали

По словам одного из источников издания, глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов уволил Клепача из-за "звонка сверху".

На запрос издания в ВЭБ пока не ответили.

Андрей Клепач проработал главным экономистом ВЭБа 12 лет, до этого он 10 лет проработал в Минэкономразвития рф.

Контекст

Вчера в СМИ разошлись цитаты Клепача из его майского выступления на заседании Никитского клуба. Там он, в частности, сказал следующее: "Мы в этой войне на истощение не выиграем конкуренцию. У нас есть иллюзия, что там все рухнет. Не рухнуло и не рухнет. У нас растут расходы".

Он отметил, что украинские удары по инфраструктуре рф уже стали "заметным макроэкономическим барьером роста", а российская "экономика выдержит, но может возникнуть социальный кризис, причем тогда, когда его никто особо не ожидает".

Антонина Туманова

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