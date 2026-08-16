Испанский F-18 сбил неизвестный дрон над Румынией
Киев • УНН
Ночью 16 августа испанский истребитель F-18 сбил дрон, вторгшийся в воздушное пространство Румынии со стороны Молдовы. Обломки упали в безлюдной местности жудеца Галац.
В ночь на 16 августа испанский F-18 сбил неизвестный дрон в небе над Румынией. Об этом сообщает министерство национальной обороны Румынии, передает УНН.
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В ночь с 15 на 16 августа в 04:44 системы наблюдения министерства национальной обороны зафиксировали вторжение воздушной цели в воздушное пространство страны со стороны Республики Молдова, примерно в 24 км к северу от Галаца. Самолет F-18 ВВС и космических сил Испании, выполняющий задачи воздушной полиции на 57-й авиабазе "Михаил Когэлничану" и находившийся в режиме наблюдения, установил радиолокационный контакт с целью и получил разрешение на применение оружия. Дрон был безопасно сбит самолетом F-18 в 05:01
Как отметили в министерстве, возможное место падения обломков дрона было обнаружено между населенными пунктами Бэлени и Кудалби, в уезде Галац, в безлюдной местности.
Напомним
Румынские военные водолазы уничтожили два беспилотника типа Gerbera, которые дрейфовали в Черном море в пределах исключительной экономической зоны Румынии, примерно в 165 км от Констанцы, в районе газового проекта Neptun Deep.