Испанский F-18 сбил неизвестный дрон над Румынией

$44.7051.55
ukenru
Эксклюзив
08:57 • 2758 просмотра
Адаптация первоклассников к школе: детский психолог объяснила, как справляться с трудностями
08:13 • 7298 просмотра
Ракетный удар рф по "АрселорМиттал Кривой Рог" - двое погибших, 13 раненых
06:26 • 14183 просмотра
ЕС продлил санкции против Ирана - к ним присоединилась Украина
04:31 • 13952 просмотра
Еще один склад Wildberries и логистический комплекс в Московской области оказались под ударом — СМИVideo
16 августа, 02:02 • 26990 просмотра
Ночная атака на Кривой Рог: один человек погиб, шестеро ранены
16 августа, 00:21 • 29856 просмотра
Киев атакован баллистическими ракетами, в Оболонском районе возгорание нежилого помещения
15 августа, 23:46 • 22245 просмотра
Враг ночью атаковал Кривой Рог: горят два промышленных предприятия
15 августа, 16:37 • 41295 просмотра
Зеленский подписал указ о создании статуса национальных святынь украинского народа
Эксклюзив
15 августа, 14:03 • 76487 просмотра
Остановить «Рассвет»: как поражение завода «Прогресс» влияет на космическую программу рф PhotoVideo
Эксклюзив
15 августа, 12:05 • 46767 просмотра
Укусила пчела: как отличить обычный отёк от аллергической реакции и когда нужна помощь
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
4м/с
34%
750мм
Популярные новости
Украинские военные назвали лучший дрон для сбития реактивных «шахедов»16 августа, 00:58 • 13436 просмотра
Удар по Киеву: один человек пострадал, падение обломков и пожары в двух районах16 августа, 01:30 • 11016 просмотра
Московская область РФ под ударом: атакован склад Wildberries — СМИVideo16 августа, 02:33 • 6746 просмотра
Страны Персидского залива недовольны хаотичной политикой Трампа в отношении Ирана — WP16 августа, 03:34 • 5630 просмотра
Россия усиливает слежку за поездками граждан на всех видах транспорта04:15 • 3930 просмотра
публикации
Остановить «Рассвет»: как поражение завода «Прогресс» влияет на космическую программу рф PhotoVideo
Эксклюзив
15 августа, 14:03 • 76474 просмотра
Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение 15 августа, 09:31 • 60340 просмотра
Аляска, которая не принесла мира: что изменилось за год после саммита Трампа и путина15 августа, 07:20 • 54819 просмотра
Украина передаст иностранным музеям российские Т-72: что известно о машине и сколько рф потеряла таких танковPhoto14 августа, 14:43 • 58403 просмотра
Как правильно заморозить ягоды на зиму: простые правила, чтобы надолго сохранить вкус и формуPhoto14 августа, 14:05 • 61339 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Вадим Филашкин
Иван Федоров
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Кривой Рог
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 39835 просмотра
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 76887 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 72612 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 89564 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 83190 просмотра
Актуальное
P-800 Oniks
9К720 Искандер
Ракетная система С-400
Кх-59
Шахед-136

Испанский F-18 сбил неизвестный дрон над Румынией

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Ночью 16 августа испанский истребитель F-18 сбил дрон, вторгшийся в воздушное пространство Румынии со стороны Молдовы. Обломки упали в безлюдной местности жудеца Галац.

Испанский F-18 сбил неизвестный дрон над Румынией

В ночь на 16 августа испанский F-18 сбил неизвестный дрон в небе над Румынией. Об этом сообщает министерство национальной обороны Румынии, передает УНН.

Подробности

В ночь с 15 на 16 августа в 04:44 системы наблюдения министерства национальной обороны зафиксировали вторжение воздушной цели в воздушное пространство страны со стороны Республики Молдова, примерно в 24 км к северу от Галаца. Самолет F-18 ВВС и космических сил Испании, выполняющий задачи воздушной полиции на 57-й авиабазе "Михаил Когэлничану" и находившийся в режиме наблюдения, установил радиолокационный контакт с целью и получил разрешение на применение оружия. Дрон был безопасно сбит самолетом F-18 в 05:01

- говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, возможное место падения обломков дрона было обнаружено между населенными пунктами Бэлени и Кудалби, в уезде Галац, в безлюдной местности.

Напомним 

Румынские военные водолазы уничтожили два беспилотника типа Gerbera, которые дрейфовали в Черном море в пределах исключительной экономической зоны Румынии, примерно в 165 км от Констанцы, в районе газового проекта Neptun Deep.

Павел Башинский

Новости Мира
Взрывы
Воздушная тревога
Черное море
Испания
Румыния
Молдова