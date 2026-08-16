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Іспанський F-18 збив невідомий дрон над Румунією

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Вночі 16 серпня іспанський винищувач F-18 збив дрон, що вторгся в повітряний простір Румунії з боку Молдови. Уламки впали в безлюдній місцевості повіту Галац.

Іспанський F-18 збив невідомий дрон над Румунією

У ніч на 16 серпня іспанський F-18 збив невідомий дрон у небі над Румунією. Про це повідомляє міністерство національної оборони Румунії, передає УНН.

Деталі

У ніч з 15 на 16 серпня о 04:44 системи спостереження міністерства національної оборони зафіксували вторгнення повітряної цілі в повітряний простір країни зі сторони Республіки Молдова, приблизно за 24 км на північ від Галаца. Літак F-18 ВПС та космічних сил Іспанії, який виконує завдання повітряної поліції на 57-й авіабазі "Міхаїл Когалнічану" і перебував у режимі спостереження, встановив радіолокаційний контакт із ціллю та отримав дозвіл на застосування зброї. Дрон був безпечно збитий літаком F-18 о 05:01

- йдеться у повідомленні.

Як зазначили у міністерстві, можливе місце падіння уламків дрона було виявлено між населеними пунктами Балені та Кудалбі, у повіті Галац, у безлюдній місцевості.

Нагадаємо 

Румунські військові дайвери знищили два безпілотники типу Gerbera, які дрейфували в Чорному морі в межах виключної економічної зони Румунії, приблизно за 165 км від Констанци, у районі газового проєкту Neptun Deep.

Павло Башинський

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Чорне море
Іспанія
Румунія
Молдова