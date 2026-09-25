Російська атака знищила склад "Сушия" з усіма товарними запасами
Київ • УНН
Унаслідок російської атаки 25 вересня знищено склад компанія "Сушия" з товарами та пакуванням. Ресторани й доставка продовжують працювати.
У п'ятницю, 25 вересня, внаслідок російської атаки було знищено склад мережі ресторанів "Сушия" з усіма товарними запасами та пакуванням. Про це компанія повідомила у соцмережах, інформує УНН.
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Водночас зазначається, що всі ресторани та доставка продовжують роботу.
Ми все зробимо для того, щоб максимально швидко відновити необхідні запаси, забезпечити повноцінне меню та безперебійну роботу. Висловлюємо щирі співчуття нашим логістичним партнерам. Просимо розуміння та підтримки
Нагадаємо
У Київській області 25 вересня внаслідок російської дронової атаки зс рф постраждав один зі складів логістичного партнера McDonald’s. У компанії підтвердили, що ніхто не постраждав, а ресторани мережі продовжують працювати у звичному режимі.
Російські дрони вдарили по складу McDonald's - Зеленський показав нові наслідки у Києві25.09.26, 16:28 • 3210 переглядiв