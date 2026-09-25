Дрони атакували двічі, склад із продуктами згорів повністю: McDonald’s повідомив про ситуацію після ударів рф
Київ • УНН
У Броварському районі дрони РФ двічі атакували склад партнера McDonald’s, який згорів. Ресторани мережі працюють, наслідки оцінюють.
У Київській області 25 вересня внаслідок російської дронової атаки зс рф постраждав один зі складів логістичного партнера McDonald’s. У компанії підтвердили, що ніхто не постраждав, а ресторани мережі продовжують працювати у звичному режимі, повідомляє УНН із посиланням на заяву McDonald’s у соцмережах.
Можливий вплив атаки на операційні процеси ще оцінюють.
Деталі
У McDonald’s повідомили, що під російську атаку потрапив складський об’єкт у Київській області, який належить до логістичної інфраструктури партнера мережі.
"Можемо підтвердити, що сьогодні внаслідок російської дронової атаки було уражено один зі складів нашого логістичного партнера в Київській області. Найголовніше, що ніхто не постраждав", — зазначили в компанії.
Йдеться про цивільний продовольчий склад із холодильними камерами у Броварському районі. Протягом дня російські війська атакували його двічі: перший удар стався близько третьої години ночі, повторний — уже вдень. Після другого удару виникла пожежа й приміщення з продуктами згоріло повністю. До ліквідації наслідків атаки залучили рятувальників та інші служби.
Чи вплинула атака на роботу McDonald’s
Попри ураження складу логістичного партнера, на момент оприлюднення заяви ресторани McDonald’s працювали у звичному режимі. Компанія продовжує з’ясовувати, які наслідки пошкодження об’єкта може мати для її операційних процесів.
"Наразі наші ресторани працюють у звичному режимі. Ми продовжуємо оцінювати можливий вплив цієї ситуації на наші операційні процеси", — повідомили в McDonald’s.
Про закриття ресторанів, скорочення графіків роботи чи зміни в асортименті через цю атаку в заяві не йдеться. Водночас остаточних висновків щодо подальшого впливу на діяльність мережі компанія ще не оприлюднила.
Які наслідки ще уточнюються
У наданих повідомленнях не зазначено розміру матеріальних збитків, кількості знищеного продовольства та строків можливого відновлення складських потужностей. Також не уточнюється, які саме продукти зберігали на ураженому об’єкті та скільки ресторанів обслуговував цей склад.
Зауважимо, що McDonald’s не назвав логістичного партнера, чий склад потрапив під удар, і не повідомив про можливе залучення альтернативних потужностей для постачання.
Російські дрони вдарили по складу McDonald's - Зеленський показав нові наслідки у Києві25.09.26, 16:28 • 3080 переглядiв