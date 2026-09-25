Дроны атаковали дважды, склад с продуктами сгорел полностью: McDonald’s сообщил о ситуации после ударов рф

В Киевской области 25 сентября в результате российской атаки беспилотников вс рф пострадал один из складов логистического партнёра McDonald’s. В компании подтвердили, что никто не пострадал, а рестораны сети продолжают работать в обычном режиме, сообщает УНН со ссылкой на заявление McDonald’s в социальных сетях.

Возможное влияние атаки на операционные процессы ещё оценивают.

Детали

В McDonald’s сообщили, что под российскую атаку попал складской объект в Киевской области, который относится к логистической инфраструктуре партнёра сети.

"Можем подтвердить, что сегодня в результате российской атаки беспилотников был поражён один из складов нашего логистического партнёра в Киевской области. Самое главное, что никто не пострадал", — отметили в компании.

Речь идёт о гражданском продовольственном складе с холодильными камерами в Броварском районе. В течение дня российские войска атаковали его дважды: первый удар произошёл около трёх часов ночи, повторный — уже днём. После второго удара возник пожар, и помещение с продуктами полностью сгорело. К ликвидации последствий атаки привлекли спасателей и другие службы.

Повлияла ли атака на работу McDonald’s

Несмотря на поражение склада логистического партнёра, на момент обнародования заявления рестораны McDonald’s работали в обычном режиме. Компания продолжает выяснять, какие последствия повреждение объекта может иметь для её операционных процессов.

"В настоящее время наши рестораны работают в обычном режиме. Мы продолжаем оценивать возможное влияние этой ситуации на наши операционные процессы", — сообщили в McDonald’s.

О закрытии ресторанов, сокращении графика работы или изменениях в ассортименте из-за этой атаки в заявлении не говорится. Вместе с тем окончательных выводов относительно дальнейшего влияния на деятельность сети компания ещё не обнародовала.

Какие последствия ещё уточняются

В предоставленных сообщениях не указаны размер материального ущерба, количество уничтоженных продуктов питания и сроки возможного восстановления складских мощностей. Также не уточняется, какие именно продукты хранились на поражённом объекте и сколько ресторанов обслуживал этот склад.

Отметим, что McDonald’s не назвал логистического партнёра, чей склад попал под удар, и не сообщил о возможном привлечении альтернативных мощностей для снабжения.

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