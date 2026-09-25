Дроны атаковали дважды, склад с продуктами сгорел полностью: McDonald’s сообщил о ситуации после ударов рф

$44.970.1251.120.06
ukenru
19:25 • 3136 просмотра
В ОП заявляют, что Трамп не предлагал Зеленскому ехать в москву
18:47 • 6430 просмотра
В Киеве число пострадавших из-за атак рф возросло до 59Video
18:32 • 10140 просмотра
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре
18:05 • 8456 просмотра
Трамп попросил Зеленского встретиться с путиным в москве для мирных переговоров — СМИ
16:52 • 10511 просмотра
В Украине будет усилена защита дата-центров и других объектов в сфере связи — ЗеленскийPhoto
16:20 • 9884 просмотра
россия ударила двумя авиабомбами по Сумам, среди раненых 15-летний пареньPhoto
15:15 • 5700 просмотра
Юрий Конюшенко возглавил ГНС в статусе исполняющего обязанности — чего от него ожидают
Эксклюзив
14:44 • 19716 просмотра
После затяжной паузы суд продолжил рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex
14:29 • 28745 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto
25 сентября, 13:50 • 25468 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.1м/с
66%
752мм
Популярные новости
Электрокар Audi установил рекорд Гиннесса, проехав 1338 км на одном зарядеPhotoVideo25 сентября, 11:26 • 10002 просмотра
Кейт Мосс повторила свой культовый образ с Glastonbury спустя 21 годPhoto25 сентября, 12:40 • 19036 просмотра
Тейлор Свифт выпустила Encore к своему хитовому альбому ShowgirlVideo14:09 • 14825 просмотра
В Киеве в результате атак РФ число погибших возросло до семи, 46 пострадавших15:12 • 14744 просмотра
57 ранены, 7 погибли: в Киеве выросло число жертв удара РФ 25 сентября16:53 • 11215 просмотра
публикации
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре18:32 • 10141 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto14:29 • 28745 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель25 сентября, 13:50 • 25468 просмотра
Будет прогнозировать действия противника — что известно об ИИ-платформе SPECTR, которую тестируют украинские боевые подразделения25 сентября, 12:34 • 22745 просмотра
Минфин подтвердил, что прорабатывает вопрос налогообложения авиализинга
Эксклюзив
24 сентября, 12:41 • 67844 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дэвид Бекхэм
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Мексика
Одесса
Реклама
УНН Lite
Jay-Z больше не обвиняют в изнасиловании, истец заявила, что "никогда не встречалась" с рэпером16:07 • 5688 просмотра
Тейлор Свифт выпустила Encore к своему хитовому альбому ShowgirlVideo14:09 • 14975 просмотра
Кейт Мосс повторила свой культовый образ с Glastonbury спустя 21 годPhoto25 сентября, 12:40 • 19190 просмотра
Главы SpaceX, Apple, Nvidia и гигантов ИИ присоединились к ужину Трампа и СиPhotoVideo25 сентября, 07:16 • 34733 просмотра
Усик кардинально сменил имидж перед годовщиной свадьбыVideo24 сентября, 20:00 • 32729 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Сериал
СВИФТ
Отопление

Дроны атаковали дважды, склад с продуктами сгорел полностью: McDonald’s сообщил о ситуации после ударов рф

Киев • УНН

 • 334 просмотра

В Броварском районе дроны рф дважды атаковали склад партнёра McDonald’s, который сгорел. Рестораны сети работают, последствия оценивают.

Дроны атаковали дважды, склад с продуктами сгорел полностью: McDonald’s сообщил о ситуации после ударов рф

В Киевской области 25 сентября в результате российской атаки беспилотников вс рф пострадал один из складов логистического партнёра McDonald’s. В компании подтвердили, что никто не пострадал, а рестораны сети продолжают работать в обычном режиме, сообщает УНН со ссылкой на заявление McDonald’s в социальных сетях.

Возможное влияние атаки на операционные процессы ещё оценивают.

Детали

В McDonald’s сообщили, что под российскую атаку попал складской объект в Киевской области, который относится к логистической инфраструктуре партнёра сети.

"Можем подтвердить, что сегодня в результате российской атаки беспилотников был поражён один из складов нашего логистического партнёра в Киевской области. Самое главное, что никто не пострадал", — отметили в компании.

Речь идёт о гражданском продовольственном складе с холодильными камерами в Броварском районе. В течение дня российские войска атаковали его дважды: первый удар произошёл около трёх часов ночи, повторный — уже днём. После второго удара возник пожар, и помещение с продуктами полностью сгорело. К ликвидации последствий атаки привлекли спасателей и другие службы.

Повлияла ли атака на работу McDonald’s

Несмотря на поражение склада логистического партнёра, на момент обнародования заявления рестораны McDonald’s работали в обычном режиме. Компания продолжает выяснять, какие последствия повреждение объекта может иметь для её операционных процессов.

"В настоящее время наши рестораны работают в обычном режиме. Мы продолжаем оценивать возможное влияние этой ситуации на наши операционные процессы", — сообщили в McDonald’s.

О закрытии ресторанов, сокращении графика работы или изменениях в ассортименте из-за этой атаки в заявлении не говорится. Вместе с тем окончательных выводов относительно дальнейшего влияния на деятельность сети компания ещё не обнародовала.

Какие последствия ещё уточняются

В предоставленных сообщениях не указаны размер материального ущерба, количество уничтоженных продуктов питания и сроки возможного восстановления складских мощностей. Также не уточняется, какие именно продукты хранились на поражённом объекте и сколько ресторанов обслуживал этот склад.

Отметим, что McDonald’s не назвал логистического партнёра, чей склад попал под удар, и не сообщил о возможном привлечении альтернативных мощностей для снабжения. 

Российские дроны ударили по складу McDonald's - Зеленский показал новые последствия в Киеве25.09.26, 16:28 • 3048 просмотров

Александра Василенко

Война в Украине
Взрывы
Пожары
Война в Украине
Броварской район
Киевская область