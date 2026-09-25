В Киеве в результате атак РФ число погибших возросло до семи, 46 пострадавших
Киев • УНН
В результате российских атак на Киев 25 сентября погибли семь человек, 46 пострадали. 25 раненых находятся в больницах.
Фото: Андрей Ходьков — фотограф УНН
Число погибших в Киеве в результате российских атак 25 сентября возросло до семи, 46 человек пострадали. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
Число погибших в столице увеличилось до семи человек
На данный момент пострадали 46 жителей Киева. 25 раненых находятся в стационарах городских больниц.
Напомним
Как ранее писал УНН, армия рф продолжает атаковать Киев, под удар попало офисное здание, на парковке обнаружили троих погибших, еще семь человек пострадали.
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