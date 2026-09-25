Российский удар по Киеву унес жизнь ребенка, число раненых растет

Атака рф на Киев, продолжающаяся и утром 25 сентября, унесла жизнь ребенка, число пострадавших увеличивается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные мэра столицы Виталия Кличко и КГВА.

Детали

"Трое пострадавших сейчас в столице в результате атаки врага 25 сентября. Всех раненых медики госпитализировали. Один пострадавший — в тяжелом состоянии", — сначала сообщил Кличко в социальных сетях.

В КГВА впоследствии уточнили информацию.

К сожалению, в результате вражеского удара погиб 14-летний парень — сообщили в КГВА.

Где фиксируют последствия атаки рф

Последствия атаки рф в Киеве в ночь на 25 сентября фиксируют как минимум в трех районах — Печерском, Соломенском и Подольском.

На Печерске утром дрон попал в многоэтажку.

Киев и область продолжает атаковать россия - утром дрон попал в многоэтажку на Печерске

Последствия атаки рф в Киеве. Фото: ГСЧС