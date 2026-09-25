Российский удар по Киеву унес жизнь ребенка, число раненых растет
Киев • УНН
В результате атаки РФ на Киев погиб 14-летний подросток. Пострадавшие госпитализированы.
Атака рф на Киев, продолжающаяся и утром 25 сентября, унесла жизнь ребенка, число пострадавших увеличивается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные мэра столицы Виталия Кличко и КГВА.
Детали
"Трое пострадавших сейчас в столице в результате атаки врага 25 сентября. Всех раненых медики госпитализировали. Один пострадавший — в тяжелом состоянии", — сначала сообщил Кличко в социальных сетях.
В КГВА впоследствии уточнили информацию.
К сожалению, в результате вражеского удара погиб 14-летний парень
Где фиксируют последствия атаки рф
Последствия атаки рф в Киеве в ночь на 25 сентября фиксируют как минимум в трех районах — Печерском, Соломенском и Подольском.
На Печерске утром дрон попал в многоэтажку.
Киев и область продолжает атаковать россия - утром дрон попал в многоэтажку на Печерске25.09.26, 08:35 • 13789 просмотров