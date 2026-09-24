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США предложили Украине и России энергетическое перемирие и встречу — Зеленский

Киев • УНН

 • 1992 просмотра

Зеленский заявил, что США настаивают на энергетическом перемирии, восстановлении зернового коридора и трёхсторонних переговорах.

США предложили Украине и России энергетическое перемирие и встречу — Зеленский

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на трёх немедленных шагах в рамках своих усилий по деэскалации войны в Украине и восстановлению дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios, передаёт УНН.

Детали

Речь идёт о следующих трёх шагах:

  • Прекращение огня в отношении объектов энергетической инфраструктуры;
    • Восстановление работы Черноморского зернового коридора;
      • Трёхсторонняя встреча с участием США, России и Украины, возможно, в Абу-Даби.

        Зеленский сообщил Axios, что предложение о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре поступило от США и что Украина готова согласиться на него.

        Сейчас на столе лежит предложение: энергетическое перемирие. Мы готовы

         - сказал он.

        Зеленский добавил, что США также стремятся восстановить работу зернового коридора и организовать трёхстороннюю встречу между США, Украиной и Россией.

        Также Зеленский отметил, что американские чиновники сообщили ему, что сокращение атак на энергетическую инфраструктуру важно из-за их влияния на цены на энергоносители.

        Напомним

        Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского коллегу Дональда Трампа передать главе Китая Си Цзиньпину, прибывшему с визитом в США, чтобы тот помог повлиять на главу Кремля Владимира Путина в вопросе завершения войны.

        Евгений Устименко

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