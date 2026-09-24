США предложили Украине и России энергетическое перемирие и встречу — Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил, что США настаивают на энергетическом перемирии, восстановлении зернового коридора и трёхсторонних переговорах.
Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на трёх немедленных шагах в рамках своих усилий по деэскалации войны в Украине и восстановлению дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios, передаёт УНН.
Детали
Речь идёт о следующих трёх шагах:
- Прекращение огня в отношении объектов энергетической инфраструктуры;
- Восстановление работы Черноморского зернового коридора;
- Трёхсторонняя встреча с участием США, России и Украины, возможно, в Абу-Даби.
Зеленский сообщил Axios, что предложение о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре поступило от США и что Украина готова согласиться на него.
Сейчас на столе лежит предложение: энергетическое перемирие. Мы готовы
Зеленский добавил, что США также стремятся восстановить работу зернового коридора и организовать трёхстороннюю встречу между США, Украиной и Россией.
Также Зеленский отметил, что американские чиновники сообщили ему, что сокращение атак на энергетическую инфраструктуру важно из-за их влияния на цены на энергоносители.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского коллегу Дональда Трампа передать главе Китая Си Цзиньпину, прибывшему с визитом в США, чтобы тот помог повлиять на главу Кремля Владимира Путина в вопросе завершения войны.