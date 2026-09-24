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"Генерал Мороз сменит сторону": Зеленский предупредил рф о "болезненной" зиме в случае российских атак на энергетику

Киев • УНН

 • 1716 просмотра

Зеленский заявил, что новые удары россии по энергетике и отоплению Украины сделают зиму болезненной и для рф. Он призвал к деэскалации.

"Генерал Мороз сменит сторону": Зеленский предупредил рф о "болезненной" зиме в случае российских атак на энергетику

россия также ощутит "болезненную" зиму в случае продолжения атак на энергетическую систему Украины. Такое заявление во время выступления на Генеральной ассамблее ООН сделал Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября, пишет УНН.

Ни один российский чиновник никогда не мог представить, что "генерал Мороз", который столетиями воевал на стороне россии, однажды сменит сторону и поддержит тех, кто защищается от россии. Мы сделаем это этой зимой. Если россия продолжит атаковать нашу энергетическую систему и наше отопление, украинцы понимают, что эта зима может быть очень суровой для нас. Но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать её болезненной и для россии

- сказал Зеленский.

"И именно поэтому мы говорим, что шаги по деэскалации важны и необходимы до зимы. Сейчас нам нужна дипломатия, нам нужна сила, и шаг за шагом мы устраняем пробелы в обоих направлениях", - подчеркнул Президент.

Зеленский обсудил с Трампом энергетическое перемирие, односторонних требований к Украине не было22.09.26, 22:44 • 3822 просмотра

Юлия Шрамко

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