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Зеленский обсудил с Трампом энергетическое перемирие, односторонних требований к Украине не было

Киев • УНН

 • 1200 просмотра

США передадут России предложение о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Односторонних требований к Украине не было.

Зеленский обсудил с Трампом энергетическое перемирие, односторонних требований к Украине не было

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие, отметив, что американская сторона передаст российской стороне предложение, передает УНН

"Мы говорили об энергетическом перемирии для нас. Если они не хотят, чтобы мы атаковали нефтеперерабатывающие мощности, то пусть они не трогают нашу энергосистему, водоснабжение. Вы не нападаете на наше, мы не нападаем на ваше. Мы готовы к любому формату энергетического перемирия", - сказал Зеленский. 

Он добавил, что американская сторона должна донести это до российской стороны. 

Также, по его словам, просьб к Украине со стороны США в одностороннем порядке сегодня не было. 

Напомним 

Ранее ожидалось, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке будет настаивать на договоренности о взаимном прекращении ударов Украины и России по энергетической инфраструктуре. 

Павел Башинский

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Украина