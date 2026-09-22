россия выступает за "прочный мир, мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст". Об этом в комментарии российским "медиа" заявил пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков, передает УНН.

Детали

По словам пресс-секретаря российского диктатора, "ситуация в Украине ухудшается с каждым днем, и так будет продолжаться и впредь".

Что касается сегодняшних заявлений Зеленского, то, очевидно, ситуация в Украине, как мы и говорили, ухудшается с каждым днем - и экономическая ситуация, и ситуация на фронтах, и так будет продолжаться и впредь - отметил песков.

Чего хочет кремль

россия требует от Украины полного вывода войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также официального отказа Украины от любых планов по интеграции в НАТО.

Дополнительно кремль требует от Киева "демилитаризации", то есть полного разоружения, и "денацификации" (запрета выдуманных "нацистов" - ред.), а также "обеспечения всех прав для русскоязычного населения".

Напомним

Ранее пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил, что принятие в США закона о "адских санкциях" является недружественным шагом.