У путна назвали "недружнім кроком" законопроєкт США про "пекельні санкції"
Київ • УНН
Дмитро Пєсков назвав закон США про "пекельні санкції" недружнім кроком. У росії заявили, що санкції ускладнять мирне врегулювання в Україні.
Прессекретар президента росії дмитро пєсков заявив, що ухвалення в США закону про "пекельні санкції" є недружнім кроком. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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"У росії вважають недружніми діями ухвалення в США закону про "пекельні санкції"", - заявив пєсков.
Він підкреслив, що нові санкції США у разі запровадження ускладнять зусилля з пошуку мирного врегулювання в Україні.
Нагадаємо
Палата представників США підтримала сенатську редакцію законопроєкту H.R. 5334, який передбачає масштабне посилення санкцій проти росії та можливість запровадження мит до 100% проти країн, що купують російські енергоносії.
Законопроєкт уже передали Трампу на підпис.
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