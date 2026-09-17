Прессекретар президента росії дмитро пєсков заявив, що ухвалення в США закону про "пекельні санкції" є недружнім кроком. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

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"У росії вважають недружніми діями ухвалення в США закону про "пекельні санкції"", - заявив пєсков.

Він підкреслив, що нові санкції США у разі запровадження ускладнять зусилля з пошуку мирного врегулювання в Україні.

Нагадаємо

Палата представників США підтримала сенатську редакцію законопроєкту H.R. 5334, який передбачає масштабне посилення санкцій проти росії та можливість запровадження мит до 100% проти країн, що купують російські енергоносії.

Законопроєкт уже передали Трампу на підпис.

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