Прессекретарь президента россии дмитрий песков заявил, что принятие в США закона о "адских санкциях" является недружественным шагом. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

"В россии считают недружественными действиями принятие в США закона о "адских санкциях"", — заявил песков.

Он подчеркнул, что новые санкции США в случае введения осложнят усилия по поиску мирного урегулирования в Украине.

Напомним

Палата представителей США поддержала сенатскую редакцию законопроекта H.R. 5334, который предусматривает масштабное усиление санкций против России и возможность введения пошлин до 100% против стран, которые покупают российские энергоносители.

Законопроект уже передали Трампу на подпись.

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