У Путина назвали законопроект США о "адских санкциях" "недружественным шагом"
Киев • УНН
Дмитрий Песков назвал закон США об "адских санкциях" недружественным шагом. В россии заявили, что санкции осложнят мирное урегулирование в Украине.
Прессекретарь президента россии дмитрий песков заявил, что принятие в США закона о "адских санкциях" является недружественным шагом. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.
Детали
"В россии считают недружественными действиями принятие в США закона о "адских санкциях"", — заявил песков.
Он подчеркнул, что новые санкции США в случае введения осложнят усилия по поиску мирного урегулирования в Украине.
Напомним
Палата представителей США поддержала сенатскую редакцию законопроекта H.R. 5334, который предусматривает масштабное усиление санкций против России и возможность введения пошлин до 100% против стран, которые покупают российские энергоносители.
Законопроект уже передали Трампу на подпись.
Индия предупредила США о последствиях новых тарифов против покупателей российской нефти17.09.26, 13:19 • 4438 просмотров