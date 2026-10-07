Трамп вручит Маску высшую научную награду США

Илон Маск. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Ожидается, что президент США Дональд Трамп вручит Национальную научную медаль генеральному директору SpaceX Илону Маску, передает УНН со ссылкой на Reuters и Fox News.

Детали

Согласно информации на сайте Национального научного фонда США, Национальная научная медаль является высшей государственной наградой для ученых и инженеров.

По данным Fox News, эту награду также получат соучредитель Google Сергей Брин, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг и генеральный директор AMD Лиза Су. Генеральный директор Dell Technologies Майкл Делл и генеральный директор Microsoft Сатья Наделла получат Национальную медаль технологий и инноваций — высшую государственную награду за достижения в сфере технологий, как указано на сайте Ведомства США по патентам и товарным знакам.

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