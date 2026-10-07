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The Washington Post

Трамп вручить Маску найвищу наукову відзнаку США

Київ • УНН

 • 2254 перегляди

Дональд Трамп, як очікується, вручить Ілону Маску Національну наукову медаль. Нагороду також отримають Брін, Хуанг і Су.

Трамп вручить Маску найвищу наукову відзнаку США
Ілон Маск. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Очікується, що президент США Дональд Трамп вручить Національну наукову медаль генеральному директору SpaceX Ілону Маску, передає УНН із посиланням на Reuters і Fox News.

Деталі

Згідно з інформацією на сайті Національного наукового фонду США, Національна наукова медаль є найвищою державною відзнакою для науковців та інженерів.

За даними Fox News, цю нагороду також отримають співзасновник Google Сергій Брін, генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг та генеральна директорка AMD Ліза Су. Генеральний директор Dell Technologies Майкл Делл і генеральний директор Microsoft Сатья Наделла отримають Національну медаль технологій та інновацій — найвищу державну відзнаку за досягнення у сфері технологій, як зазначено на сайті Відомства США з патентів і торговельних марок.

Маск повернувся в команду Трампа: він очолить один з проектів Пентагону - Axios01.10.26, 16:15 • 5456 переглядiв

Антоніна Туманова

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