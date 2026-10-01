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Маск повернувся в команду Трампа: він очолить один з проектів Пентагону - Axios

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Ілон Маск разом із Палмером Лакі та Ньютом Гінгрічем очолить Project Meridian Пентагону. Проєкт вивчатиме майбутні війни й потрібні США технології.

Маск повернувся в команду Трампа: він очолить один з проектів Пентагону - Axios

Засновник компаній "SpaceX", "PayPal", Neuralink, генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc." й власник соцмережі Х Ілон Маск знову працюватиме з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Axios, передає УНН.

Деталі

Разом із засновником оборонної компанії Anduril Industries Палмером Лакі та колишнім спікером Палати представників США Ньютом Гінгрічем він очолить нове дослідження Пентагону Project Meridian.

Даний проєкт представив міністр оборони США Піт Гегсет під час виступу на базі Корпусу морської піхоти в Квантіко 30 вересня. Він зазначив, що дане дослідження має визначити, якими будуть війни майбутнього і які технології та озброєння США потрібно розробити вже зараз.

Додатково

У 2025 році Ілон Маск був старшим радником президента США Дональда Трампа і де-факто очолював Департамент ефективності уряду (DOGE). У листопаді того ж року, після скандалу між Трампом і Маском, останній був звільнений з посади.

Нагадаємо

Соціальні мережі YouTube, TikTok, а також Instagram і Facebook відмовилися рекламувати документальний фільм про американського бізнесмена і найбагатшу людину у світі Ілона Маска.

Євген Устименко

СвітТехнології
Соціальна мережа
Tesla Inc
Піт Гегсет
Корпус морської піхоти США
PayPal
Neuralink
SpaceX
TikTok
Пентагон
Дональд Трамп
Ілон Маск
YouTube
Facebook
Instagram