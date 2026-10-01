Маск повернувся в команду Трампа: він очолить один з проектів Пентагону - Axios
Київ • УНН
Ілон Маск разом із Палмером Лакі та Ньютом Гінгрічем очолить Project Meridian Пентагону. Проєкт вивчатиме майбутні війни й потрібні США технології.
Засновник компаній "SpaceX", "PayPal", Neuralink, генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc." й власник соцмережі Х Ілон Маск знову працюватиме з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Axios, передає УНН.
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Разом із засновником оборонної компанії Anduril Industries Палмером Лакі та колишнім спікером Палати представників США Ньютом Гінгрічем він очолить нове дослідження Пентагону Project Meridian.
Даний проєкт представив міністр оборони США Піт Гегсет під час виступу на базі Корпусу морської піхоти в Квантіко 30 вересня. Він зазначив, що дане дослідження має визначити, якими будуть війни майбутнього і які технології та озброєння США потрібно розробити вже зараз.
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У 2025 році Ілон Маск був старшим радником президента США Дональда Трампа і де-факто очолював Департамент ефективності уряду (DOGE). У листопаді того ж року, після скандалу між Трампом і Маском, останній був звільнений з посади.
Нагадаємо
Соціальні мережі YouTube, TikTok, а також Instagram і Facebook відмовилися рекламувати документальний фільм про американського бізнесмена і найбагатшу людину у світі Ілона Маска.