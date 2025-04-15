Дональд Трамп призначив співзасновника PayPal Кена Говері послом США в Данії, заявивши про необхідність контролю над Гренландією. Трамп вважає володіння Гренландією критичним для національної безпеки США.
Елітні модні бренди та ритейлери розглядають можливість прийому криптовалюти як платіжного засобу. Французький універмаг Printemps вже оголосив про співпрацю з Binance для впровадження крипто-платежів.
НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2860 грн/дол. , що на 3 копійки більше за попередній. У банках долар можна купити
за 41,64 грн, євро - за 44,09 грн.
PayPay повідомила, що були операції з виведення коштів, експрес-оформлення замовлень, криптовалютних сервісів і Venmo.
PayPal скоротить близько 9% своєї робочої сили, або близько 2 500 робочих місць, через зниження прибутків і зростання конкуренції.