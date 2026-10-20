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У Британії хочуть послабити контроль Apple над безконтактними платежами - що пропонують

Київ • УНН

 • 884 перегляди

CMA пропонує знизити комісії Apple та усунути технічні бар’єри для конкурентів. Остаточне рішення ухвалять після обговорення до 17 листопада.

У Британії хочуть послабити контроль Apple над безконтактними платежами - що пропонують
Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

У вівторок британський регулятор у сфері конкуренції заявив, що має намір послабити контроль Apple над ринком безконтактних платежів. Зокрема, пропонується, щоб компанія знизила комісії та усунула технічні бар’єри, що дозволить конкуруючим сервісам змагатися з Apple Pay, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Управління з питань конкуренції та ринків (CMA) повідомило, що ці пропозиції призведуть до "значного зниження комісій за доступ" і спростять використання безконтактної технології Apple, відкриваючи ринок для конкуренції з боку цифрових банків та інших постачальників послуг.

Запропоновані заходи є менш жорсткими, ніж ті, що були запроваджені Європейським Союзом у 2024 році (зокрема, вимога надати розробникам сторонніх цифрових гаманців безкоштовний доступ). За словами CMA, відтоді такі компанії, як Vipps, PayPal, Klarna, Curve та BBVA, вже запустили власні альтернативні платіжні додатки.

Виконавча директорка CMA Сара Карделл зазначила, що ці пропозиції сприятимуть розвитку інновацій, розширенню вибору для споживачів, а також зміцненню важливого для Британії сектору фінансових технологій (фінтеху).

"Ми отримали інформацію про те, що високі комісії, суворі умови та технічні обмеження, пов’язані з безконтактною технологією Apple, надмірно ускладнюють впровадження інновацій та конкуренцію для інших учасників ринку", — сказала вона.

"Усунувши бар’єри для входу на ринок, ми зможемо створити умови, за яких перспективні британські компанії зі сміливими ідеями зможуть розробляти нові продукти та послуги — від платіжних додатків і цифрових посвідчень до проїзних квитків та цифрових ключів".

CMA проводить громадське обговорення цих пропозицій до 17 листопада, після чого буде прийнято остаточне рішення.

За даними CMA, популярність безконтактних платежів стрімко зростає: зараз на них припадає 39% усіх платежів, тоді як десять років тому цей показник становив лише 3%. Крім того, понад 60% дорослого населення користуються цифровими гаманцями, серед яких Apple Wallet є найпопулярнішим у Великій Британії.

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Додамо

У компанії Apple заявили, що вже надали розробникам можливість впроваджувати безконтактні платежі у своїх додатках за допомогою технології NFC (яка дозволяє iPhone взаємодіяти з платіжним терміналом або зчитувачем) та спеціального захищеного модуля (Secure Element), де зберігаються конфіденційні дані, такі як реквізити карток і криптографічні ключі. У компанії зазначили, що це дозволило розробникам створювати продукти та послуги — зокрема, для здійснення платежів у магазинах, оплати проїзду в транспорті та придбання квитків на заходи, — гарантуючи при цьому, що конфіденційні дані користувачів залишаються захищеними відповідно до найвищих стандартів безпеки.

"Ми вважаємо, що CMA не повинна вимагати від Apple застосовувати підхід, який передбачає нижчий рівень захисту конфіденційності та безпеки", — заявив представник Apple.

"Ми й надалі вестимемо конструктивний діалог, щоб досягти результату, який найкраще відповідатиме інтересам наших користувачів".

Антоніна Туманова

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