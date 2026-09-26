Компанію Apple зобовʼязали виплатити рекордні $5,7 млрд у справі про патент на технологію тактильного відгуку
Київ • УНН
Суд присяжних США визнав, що Taptic Engine порушує два патенти Taction. Apple оскаржить рекордну компенсацію у $5,7 млрд.
Суд присяжних у США постановив, що компанія Apple має виплатити каліфорнійській компанії Taction понад $5,7 млрд за використання запатентованої технології, яка забезпечує тактильний відгук в iPhone та Apple Watch. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Apple заявила, що оскаржить це рішення, яке наразі є найбільшою в історії США компенсацією у справі такого типу.
У п’ятницю журі встановило, що Taptic Engine від Apple, який створює вібрації під час натискання, порушує два патенти Taction.
Taptic Engine від Apple принципово відрізняється від технології Taction, що підтвердили під час судового процесу власні випробування Taction продукції Apple
Taction використовує свою технологію у навушниках та ігрових гарнітурах. Компанія подала позов проти Apple у 2021 році.
Apple не використовує технологію Taction, і ми подамо апеляцію", — додала компанія у своїй заяві
Минулого року Апеляційний суд США федерального округу поновив розгляд справи після того, як федеральний суддя в Сан-Дієго у 2023 році постановив, що Apple не порушувала патенти.
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