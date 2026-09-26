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Компанию Apple обязали выплатить рекордные $5,7 млрд по делу о патенте на технологию тактильной обратной связи

Киев • УНН

 • 1254 просмотра

Суд присяжных США признал, что Taptic Engine нарушает два патента Taction. Apple обжалует рекордную компенсацию в размере $5,7 млрд.

Компанию Apple обязали выплатить рекордные $5,7 млрд по делу о патенте на технологию тактильной обратной связи

Суд присяжных в США постановил, что компания Apple должна выплатить калифорнийской компании Taction более $5,7 млрд за использование запатентованной технологии, обеспечивающей тактильную отдачу в iPhone и Apple Watch. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Apple заявила, что обжалует это решение, которое на данный момент является крупнейшей в истории США компенсацией по делу такого типа.

В пятницу жюри установило, что Taptic Engine от Apple, создающий вибрации при нажатии, нарушает два патента Taction.

Taptic Engine от Apple принципиально отличается от технологии Taction, что подтвердили в ходе судебного процесса собственные испытания Taction продукции Apple

- заявили в Apple.

Taction использует свою технологию в наушниках и игровых гарнитурах. Компания подала иск против Apple в 2021 году.

Apple не использует технологию Taction, и мы подадим апелляцию\", — добавила компания в своем заявлении

- заявила компания в своем заявлении.

В прошлом году Апелляционный суд США по федеральному округу возобновил рассмотрение дела после того, как федеральный судья в Сан-Диего в 2023 году постановил, что Apple не нарушала патенты.

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Ольга Розгон

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Reuters
Сан-Диего
Соединённые Штаты
Apple Inc.