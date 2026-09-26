Компанию Apple обязали выплатить рекордные $5,7 млрд по делу о патенте на технологию тактильной обратной связи
Киев • УНН
Суд присяжных США признал, что Taptic Engine нарушает два патента Taction. Apple обжалует рекордную компенсацию в размере $5,7 млрд.
Суд присяжных в США постановил, что компания Apple должна выплатить калифорнийской компании Taction более $5,7 млрд за использование запатентованной технологии, обеспечивающей тактильную отдачу в iPhone и Apple Watch. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Apple заявила, что обжалует это решение, которое на данный момент является крупнейшей в истории США компенсацией по делу такого типа.
В пятницу жюри установило, что Taptic Engine от Apple, создающий вибрации при нажатии, нарушает два патента Taction.
Taptic Engine от Apple принципиально отличается от технологии Taction, что подтвердили в ходе судебного процесса собственные испытания Taction продукции Apple
Taction использует свою технологию в наушниках и игровых гарнитурах. Компания подала иск против Apple в 2021 году.
Apple не использует технологию Taction, и мы подадим апелляцию\", — добавила компания в своем заявлении
В прошлом году Апелляционный суд США по федеральному округу возобновил рассмотрение дела после того, как федеральный судья в Сан-Диего в 2023 году постановил, что Apple не нарушала патенты.
Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новая камера, чип A20 Pro и первый складной iPhone09.09.26, 21:32 • 76759 просмотров