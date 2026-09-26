Генштаб подтвердил поражение Ильского НПЗ
Киев • УНН
Ночью 26 сентября Силы обороны Украины поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае рф. На территории предприятия зафиксировали пожар.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Ильского НПЗ в рф в ночь на 26 сентября, пишет УНН.
В ночь на 26 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили в Ильском Краснодарского края рф нефтеперерабатывающий завод "Ильский НПЗ", на территории предприятия зафиксирован пожар
Ильский НПЗ имеет общую мощность переработки около 6,6 млн тонн нефти в год. Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция предприятия используется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил рф.
"Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала российской федерации", - подчеркнули в Генштабе.
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