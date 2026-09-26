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Генштаб подтвердил поражение Ильского НПЗ

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Ночью 26 сентября Силы обороны Украины поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае рф. На территории предприятия зафиксировали пожар.

Генштаб подтвердил поражение Ильского НПЗ

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Ильского НПЗ в рф в ночь на 26 сентября, пишет УНН.

В ночь на 26 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили в Ильском Краснодарского края рф нефтеперерабатывающий завод "Ильский НПЗ", на территории предприятия зафиксирован пожар

- указали в Минобороны

Ильский НПЗ имеет общую мощность переработки около 6,6 млн тонн нефти в год. Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция предприятия используется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил рф.

"Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала российской федерации", - подчеркнули в Генштабе.

Три предприятия российского ВПК и два НПЗ - в Генштабе раскрыли важность новых поражений25.09.26, 15:01 • 4616 просмотров

Юлия Шрамко

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