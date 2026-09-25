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В ОП заявляют, что Трамп не предлагал Зеленскому ехать в москву

Киев • УНН

 • 3158 просмотра

В Офисе Президента заявили, что Трамп не предлагал Зеленскому ехать в москву. Стороны обсуждали возможные трёхсторонние переговоры.

В ОП заявляют, что Трамп не предлагал Зеленскому ехать в москву

В Офисе Президента Украины опровергли информацию о том, что президент США Дональд Трамп предлагал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приехать в москву на мирные переговоры, передает УНН.

Детали

Советник Президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что сообщение Bloomberg о якобы просьбе Трампа по поводу поездки Зеленского в москву на переговоры не соответствует действительности.

"Это неправдивая информация", — отметил он.

Добавим

Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер также отмечает, что Трамп не предлагал Зеленскому ехать в рф.

По словам его источников в Офисе украинского президента, Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсуждали возможные трехсторонние переговоры, однако президент США не предлагал Зеленскому отправиться в москву.

Напомним

Ранее Bloomberg сообщил, что президент США Дональд Трамп на этой неделе якобы призвал Президента Украины Владимира Зеленского поехать в москву на встречу с российским диктатором владимиром путиным — несмотря на неоднократные отказы в прошлом, — поскольку США стремятся возобновить мирные переговоры между Украиной и россией.

Антонина Туманова

Политика
Владимир Путин
Financial Times
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Владимир Зеленский