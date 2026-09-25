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Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель

Киев • УНН

 • 8172 просмотра

Эксперты не ожидают тотального дефицита, но советуют иметь небольшой запас. УНН объясняет, какую тару выбрать и сколько хранить топливо.

Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель

На фоне скачка цен на топливо и вражеских атак на украинские АЗС эксперты не прогнозируют тотального дефицита топлива, однако советуют иметь разумный неприкосновенный запас. УНН рассказывает, как выбрать правильную тару для хранения топлива для собственных нужд и каков его срок годности. 

Детали 

Украинский топливный рынок вошел в осень с резким ростом цен и атаками на АЗС. По состоянию на 25 сентября средняя стоимость бензина А-95 достигла 93 гривен за литр, дизельного топлива — 98,4 гривны за литр, а в отдельных сетях дизель уже пересек психологическую отметку в 100 гривен. 

Удары по АЗС, в частности в Киеве, где за две недели были атакованы около шести заправок компании "Укрнафта", породили в обществе вопросы, какой будет цена на топливо осенью, будет ли дефицит, а если будет, то как правильно хранить топливо. 

Эксперт топливного рынка, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн на фоне панических атак украинцев, которые, мол, россияне выбьют АЗС и нужно делать запасы, показал пример АЗС "Укрнафты", которая восстановила работу через несколько дней после атаки. 

"Не выбьют. Доказательство на фото. Это АЗС Укрнафты (...) в Киеве. В нее прилетели 2 шахеда 11 сентября. А сегодня станция уже снова работает. И уверен, вскоре и остальные атакованные столичные объекты тоже заработают. P.S. Но рекомендации относительно запаса остаются в силе", — написал Куюн в соцсетях.

В то же время он не прогнозирует существенного дефицита топлива. 

"Сейчас все спрашивают, будет ли дефицит из-за ударов по АЗС? Ответ — нет. В прифронтовых регионах атакованы более 300 АЗС, и сейчас нет ни одного места, где люди остались бы без топлива. Да, где-то приходится ехать дальше, брать канистры, но нет такого, чтобы кто-то остановился. Могут ли быть перебои с топливом? Не исключаю. Не из-за ударов по АЗС, а из-за системной работы врага по топливной инфраструктуре.

Это не что-то новое, отрасль безостановочно бьют с 2022 года. Сначала перекрыли почти 100% "довоенных" поставок, мы построили новую систему через южную и западную границы. Да, она диверсифицированная, гибкая, прошла немало испытаний. Везем по разветвленным маршрутам всеми видами транспорта. Это идеальная система для воюющей страны. Но это не означает, что она непоколебима и пуленепробиваема.

Враг ищет слабые места и находит их. Уже давно не секрет, что морской путь стал очень проблематичным, а местами уже просто недоступным. Это лишь один пример", — отметил Куюн. 

Эксперт топливного рынка Леонид Косянчук в комментарии УНН отмечал, что поводов для оптимистичных прогнозов относительно ситуации на украинском рынке топлива сейчас нет и трудности действительно существуют. Связаны они с тем, что почти 90% нефтепродуктов наша страна сейчас получает из Европы.  

"Там (на европейском рынке — ред.) ситуация очень сложная. Особенно учитывая, что Saudi Aramco — это такая государственная нефтяная компания — заявила, что поставки на европейский рынок в октябре они либо приостановят, либо ограничат", — уточнил детали эксперт.

По мнению Косянчука, альтернативой Saudi Aramco может выступить ORLEN Lietuva. Она управляет единственным нефтеперерабатывающим заводом в странах Балтии — Мажейкяйским НПЗ, нефтепроводами и терминалом в Бутинге. Компания — один из основных поставщиков бензина и дизельного топлива в Литве, Латвии и Эстонии. Благодаря ее мощностям можно будет покрыть определенный дефицит и избежать усугубления кризиса. 

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Итак, как безопасно и в чем хранить бензин? 

Главный принцип прост: бензин нужно хранить в минимально необходимом объеме, в подходящей таре и в таком месте, где исключены перегрев, искры и скопление паров.

Стоит запомнить основные требования:

  • храните бензин только в таре, предназначенной для топлива;
    • не оставляйте канистру рядом с плитой, котлом, бойлером, обогревателем и любыми источниками огня;
      • не размещайте запас в жилых комнатах, коридоре, кухне или подвале;
        • выбирайте прохладное и хорошо проветриваемое место без прямых солнечных лучей;
          • не заполняйте ёмкость «под завязку», оставляйте небольшой запас объёма;
            • регулярно проверяйте крышку, швы и поверхность тары на наличие подтеканий и запаха;
              • не храните бензин долго без необходимости, своевременно обновляйте запас;
                • держите топливо в недоступности для детей и домашних животных.

                  Очень важно не путать временную перевозку и хранение. Перевезти канистру в багажнике допустимо как кратковременный этап, но использовать багажник как постоянное место хранения нельзя. Летом там быстро повышается температура, зимой на ёмкость влияет мороз, а при резких перепадах появляется конденсат и дополнительная нагрузка на тару.

                  Ещё одно правило — не хранить топливо "на всякий случай" в сомнительных ёмкостях. Любая пластиковая бутылка, старая тара из-под бытовой химии, пищевая канистра, непонятная железная ёмкость или случайная бочка — плохое решение. Для бензина важны не внешнее сходство и объём, а совместимость материала, герметичность и конструкция крышки.

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                  Для хранения бензина в холодное время года нужны полимерные (пластиковые) канистры, соответствующие таким стандартам:

                  • ёмкость должна хорошо держать форму и не деформироваться при нажатии;
                    • иметь соответствующую маркировку (надпись «PETROL» или «GASOLINE»). Лучше всего, когда в маркировке присутствует аббревиатура HDPE — полиэтилен высокой плотности, который не накапливает статический заряд.

                      Для хранения бензина в тёплое время года подойдут как полимерные, так и металлические канистры.

                      Для хранения дизеля и в тёплое, и в холодное время года подойдут оба вида канистр.

                      Важно: в Украине официально запрещено заправлять топливо в стеклянные канистры или тару из пищевого пластика.

                      Также стоит следить за сроком хранения запасов. Так, например, бензин: 

                      • заводской бензин (содержание этанола — до 5%) — до одного года;
                        • бензин с мини-НПЗ — малопригоден для длительного хранения, однако в случае крайней необходимости (например, блэкаута) храните его не дольше одного месяца;
                          • бензин с высоким содержанием этанола (более 30%) — непригоден для длительного хранения.

                            В зависимости от времени года продают летнее или морозостойкое (зимнее) дизельное топливо. Об этом важно помнить не только для правильного хранения, но и для использования, чтобы не испортить двигатель. Хранить дизель легче, чем бензин, однако необходимо соблюдать температурные условия, указанные в документации на АЗС.

                            Летнее топливо даже при небольшом морозе может стать похожим на желе или в нём появится осадок. Вероятнее всего, такое топливо станет непригодным для использования.

                            Морозостойкое дизельное топливо в тёплое время года использовать можно, однако расходуется оно гораздо быстрее.

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                            Не храните топливо под воздействием прямых солнечных лучей. Идеальные условия — температура 15–20 градусов в тёмном месте.

                            Выбор места — это половина безопасности. Даже качественная канистра не спасёт ситуацию, если она стоит в неподходящем месте. Хуже всего для хранения подходят квартира, кладовая внутри дома, подвал, котельная, лестничная площадка, закрытая мастерская и обычный гараж без вентиляции. Особенно рискованным является пристроенный гараж, соединённый с домом дверью: запах и пары могут постепенно проникать внутрь.

                            Не стоит хранить бензин рядом с оборудованием, которое может дать искру или нагреться. 

                            Это касается компрессоров, зарядных устройств, сварочного оборудования, электрических щитов, насосов, обогревателей и отопительных приборов. Отдельная проблема — хранение рядом с запасами краски, растворителей и других горючих веществ: в таком случае риск становится комбинированным.

                            Самый разумный вариант — отдельное сухое, затенённое и проветриваемое хозяйственное помещение, куда не попадают прямые солнечные лучи и где нет источников огня. 

                            Если речь идет о хранении дома, место должно быть максимально изолировано от жилой части и защищено от случайного опрокидывания емкости. Канистра должна стоять устойчиво, а не балансировать на полке или лежать на боку.

                            Также важно учитывать сезонность. Мороз сам по себе не делает бензин безопасным, а жара не только ускоряет испарение, но и повышает давление паров в емкости. Поэтому идеальные условия — это не экстремально холодное и не перегретое место, а сухая и умеренно прохладная зона со стабильной температурой.

                            Как выбрать правильную тару для хранения топлива 

                            При выборе тары важно смотреть не только на материал, но и на назначение емкости, качество крышки, удобство переноски и состояние корпуса. 

                            Пластиковая канистра имеет преимущества с точки зрения удобства переноски, а также подходит для небольшого объема, однако дешевый пластик может деформироваться, что может привести к неприятным последствиям. Такая канистра подходит для бытового хранения небольшого запаса при условии, что канистра предназначена именно для бензина. 

                            Металлическая канистра лучше выдерживает удары, более устойчива к внешним воздействиям и подходит для более жестких условий эксплуатации, частой перевозки и длительного использования. 

                            Алюминиевая канистра устойчива к коррозии, однако дороже металлической. Подходит для тех, кто хочет более долговечный и легкий вариант. 

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                            Павел Башинский

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