Судьба 56 украинцев спустя месяц после наводнения в Непале до сих пор неизвестна - что говорят в МИД

Примерно через месяц после разрушительного наводнения и оползней в Непале и Тибете до сих пор неизвестна судьба 56 пропавших украинцев. В подтвержденных списках жертв их нет. Тем временем украинская полиция открыла уголовные производства относительно 49 человек. В этих случаях были отобраны образцы для ДНК-профилей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МИД Украины 25 сентября, пишет УНН.

Что известно о жертвах стихии

По данным компетентных органов Непала, статистика после масштабных внезапных наводнений и оползней, произошедших 26 августа на севере Непала и в Тибетском автономном районе (КНР), остается неизменной: 1451 человек погиб, 6150 человек считаются пропавшими без вести.

По сообщению китайской стороны, подтверждена гибель 43 человек, 519 человек считаются пропавшими без вести (среди них 261 иностранец из 23 стран).

Какова ситуация с пропавшими украинцами

По состоянию на 25 сентября официальное количество пропавших и разыскиваемых граждан Украины составляет 56 человек. Информация о подтвержденных погибших или раненых украинцах не обнародована. Посольство Украины в КНР продолжает процесс передачи китайской стороне ДНК-данных родственников пропавших граждан - сообщили в МИД Украины.

По данным Нацполиции Украины, отметили в МИД, "по фактам безвестного исчезновения граждан Украины в результате стихийного бедствия начато досудебное расследование в соответствующих уголовных производствах в отношении 49 человек".

Как указано, с целью дальнейшей идентификации были приняты следующие меры:

в 39 случаях у близких родственников были отобраны образцы биоматериала и назначены молекулярно-генетические экспертизы;

в 4 случаях был получен доступ (в Украине) к личным вещам пропавших для установления их ДНК-профилей;

в 4 случаях у братьев/сестер пропавших были отобраны биологические образцы и назначены соответствующие исследования;

в отношении 2 человек близкие родственники, проживающие на территории ЕС, предоставили биологические образцы по месту пребывания и направят результаты украинским следователям после получения заключений.

Ситуация остается сложной из-за масштабов разрушений. Департаментом консульской службы МИД Украины, посольствами Украины в Индии и КНР с привлечением соответствующих компетентных органов принимаются меры с целью розыска и идентификации 56 граждан Украины. Дело находится на особом контроле - подчеркнули в МИД.

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