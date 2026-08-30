Риск прорыва озера у границы Китая и Непала снизился после масштабного наводнения

Угроза прорыва озера, образовавшегося после обвала ледника вблизи границы Китая и Непала, снизилась после того, как водоем начал естественным образом терять воду. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайские власти, пишет УНН.

Детали

По данным спутниковых снимков, площадь озера на реке Пуребу Цангпо к утру субботы сократилась до 99 тысяч квадратных метров — на 21 тысячу квадратных метров по сравнению с четвергом. Части дна водоема уже стали видимыми.

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Китайские власти отмечают, что если вода и дальше будет контролируемо отступать, поисково-спасательные работы ниже по течению смогут продолжаться безопасно.

Для наблюдения за озером развернули радары и дроны, а спасателей в случае опасности планируют предупреждать как минимум за 30 минут.

Риск вторичных наводнений все еще сохраняется

В то же время у подножия обвала ледника обнаружили еще один, более крупный водоем площадью более 120 тысяч квадратных метров. Его глубина пока неизвестна.

Мы оцениваем его площадь более чем в 120 000 квадратных метров, но глубина в настоящее время неизвестна — сказал старший инженер Центра технического руководства по геологическим катастрофам Чэнь Хунци.

В Непале предупреждают, что опасность новых наводнений будет сохраняться, пока оба озера полностью не высохнут. Тем временем спасатели продолжают поиски людей среди завалов после катастрофы, которая разрушила приграничную инфраструктуру и привела к большому числу жертв и пропавших без вести.

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