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Количество пропавших без вести после наводнения в Непале достигло 3000, найдены 187 туристов

Киев • УНН

 • 1158 просмотра

В Непале после наводнений нашли 187 туристов, но более 3000 человек остаются пропавшими без вести. Общее число погибших превысило 600.

Количество пропавших без вести после наводнения в Непале достигло 3000, найдены 187 туристов

Число пропавших без вести в результате разрушительных наводнений в Непале и Китае достигает 3000, а число погибших в Непале уже составляет 626 человек, при этом найдены 187 туристов, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Подробности

Спасательные группы в Непале нашли 187 туристов после смертоносных оползней, прошедших через гималайскую страну в среду, сообщили в субботу местные чиновники. Около 3000 человек по обе стороны границы между Непалом и Китаем до сих пор считаются пропавшими без вести.

Среди спасённых 114 — индийцы, 27 — китайцы и 20 — граждане Южной Кореи, США, стран Европы и стран Персидского залива, согласно бюллетеню, опубликованному Советом по туризму Непала.

В бюллетене говорится, что не менее 420 иностранцев остаются пропавшими без вести.

МИД уточнил: в Непале после наводнения разыскивают 56 украинцев29.08.26, 12:24 • 27622 просмотра

Катастрофическое наводнение унесло жизни более 600 человек, сообщила в субботу непальская полиция, в то время как местные жители пытаются смириться с масштабными разрушениями, оставленными после себя стихией.

"Число погибших в результате внезапных наводнений в Непале возросло до 626", — сообщила в субботу полиция страны.

В настоящее время, по их данным, спасён 2301 человек.

Непальские чиновники планируют похоронить неопознанные тела в братской могиле, поскольку власти пытаются справиться с останками.

Сегодня в Китае была подтверждена смерть ещё 7 человек. 

Число жертв наводнения в Непале и Тибете превысило 60029.08.26, 08:19 • 3796 просмотров

Юлия Шрамко

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