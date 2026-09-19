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Причиной топливного кризиса является война на Ближнем Востоке, а не удары по российским НПЗ — министр финансов Ирландии

Киев • УНН

 • 12052 просмотра

Министр финансов Ирландии Харрис связал энергетический кризис с перекрытием Ормузского пролива и войной США с Ираном. Он отрицал роль украинских ударов по российским НПЗ.

Причиной топливного кризиса является война на Ближнем Востоке, а не удары по российским НПЗ — министр финансов Ирландии

Единственным путем выхода из мирового энергетического кризиса является деэскалация на Ближнем Востоке. Об этом в интервью Euronews сказал министр финансов Ирландии Саймон Харрис, сообщает УНН.

Детали

По его словам, причинами потрясений на энергетических рынках являются перекрытие Ормузского пролива и война президента США Дональда Трампа с Ираном, а не атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Причина того, что сейчас в мире наблюдается серьезный энергетический кризис, заключается в перекрытии Ормузского пролива. Я всегда подчеркивал и повторяю это сегодня, что самым важным экономическим шагом, который мы могли бы увидеть, является деэскалация на Ближнем Востоке

- сказал Харрис.

Он аргументировал, что это стало очевидно летом, когда в конфликте наступило кратковременное затишье, и тогда мы наблюдали стремительное падение цен на сырьевых рынках и, как следствие, снижение стоимости топлива на АЗС".

Напомним

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп призвал Украину прекратить удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, заявив, что они способствуют росту мировых цен на дизельное топливо.

Трамп обвинил Украину в рекордных ценах на дизельное топливо, но аналитики назвали главной причиной Ормузский пролив16.09.26, 06:15 • 5423 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Война в Украине
Дональд Трамп
Украина
Иран