Президент США Дональд Трамп призвал Украину прекратить удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, заявив, что они способствуют росту мировых цен на дизельное топливо. Однако аналитики указывают, что значительно большее влияние на рынок оказывает ситуация вокруг Ормузского пролива, сообщает CNN, пишет УНН.

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По оценке Энди Липоу из Lipow Oil Associates, решение россии ограничить экспорт на фоне украинских ударов убрало с мирового рынка около 800 тыс. баррелей дизельного топлива в сутки. В то же время закрытие Ормузского пролива повлияло примерно на 1,2 млн баррелей в сутки.

Трамп вновь призвал Зеленского прекратить удары по НПЗ в России

Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "должен прекратить выбивать дизельное топливо в россии", поскольку это, по его словам, "вредит всему миру".

В кремле использовали заявления Трампа для разговоров о санкциях

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков назвал идею прекращения ударов по энергетической инфраструктуре "очень хорошей", одновременно заявив, что главной проблемой для россии является доступ нефтепродуктов на мировые рынки.

Вторым необходимым шагом является, конечно, снятие санкций. Только тогда мир будет должным образом обеспечен этими нефтепродуктами – заявил песков.

CNN отмечает, что позиция Трампа может быть выгодна москве, поскольку украинские удары создают проблемы для российской нефтепереработки, а кремль теперь пытается связать ситуацию на мировом топливном рынке со своими требованиями по ослаблению санкций.

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