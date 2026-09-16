Трамп обвинил Украину в рекордных ценах на дизельное топливо, но аналитики назвали главной причиной Ормузский пролив

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 5054 просмотра
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги
08:35 • 3964 просмотра
Новых штрафов за превышение скорости не будет: Рада провалила законопроект
06:33 • 12368 просмотра
Дрон РФ попал в рейсовый автобус в Никопольском районе: пять погибших, семеро раненыхPhoto
Эксклюзив
06:01 • 18486 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
04:58 • 15879 просмотра
"Адские" санкции против РФ приблизились к принятию в США — осталось финальное голосование
04:45 • 15642 просмотра
Немецкие больницы готовятся к войне дронов и массовым жертвам, Бундесвер ожидает до 1000 раненых ежедневно
04:19 • 15448 просмотра
"АТЕШ" заявил о диверсии на заводе, который производит в Воронеже компоненты для ракет Х-101 и "Искандер-К"Video
16 сентября, 02:17 • 19710 просмотра
Украина может получить лицензию на производство ракет для Patriot, но есть нюанс
16 сентября, 01:17 • 17731 просмотра
Российский аналог Starlink за полгода так и не достиг рабочей орбиты, часть спутников РФ уже потеряла
16 сентября, 00:16 • 22333 просмотра
На концерт кобзона отправился генерал, который докладывал путину о якобы взятии Константиновки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
59%
751мм
Популярные новости
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 26904 просмотра
Законопроект о жестких санкциях против РФ вынесен на финальное рассмотрение в Палате представителей США16 сентября, 02:55 • 20636 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto16 сентября, 03:45 • 18374 просмотра
Сколько военных и техники потеряла Россия за сутки — данные ГенштабаPhoto04:08 • 9132 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 10225 просмотра
публикации
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги09:12 • 5034 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 10318 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
Эксклюзив
06:01 • 18480 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto16 сентября, 03:45 • 18461 просмотра
Международный день демократии: почему этот праздник актуален и сегодня15 сентября, 15:14 • 33064 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Вадим Филашкин
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 27024 просмотра
Стива Карелла назвали одним из самых привлекательных зрелых мужчин Голливуда — актер отреагировал на новый статус15 сентября, 23:07 • 27976 просмотра
Чака Норриса, Роберта Редфорда и звезду «Баффи» «забыли» почтить на «Эмми-2026»15 сентября, 22:05 • 26607 просмотра
Келли Осборн заявила, что никогда не помирится со старшей сестрой, и объяснила почему15 сентября, 21:06 • 27083 просмотра
Евровидение-2027: Украина начала прием заявок на национальный отбор15 сентября, 11:29 • 44034 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Шахед-136
9К720 Искандер
SpaceX Starship

Трамп обвинил Украину в рекордных ценах на дизельное топливо, но аналитики назвали главной причиной Ормузский пролив

Киев • УНН

 • 3258 просмотра

Трамп связал рост цен на дизельное топливо с ударами Украины по НПЗ России. Аналитики считают, что влияние Ормузского пролива значительно сильнее.

Трамп обвинил Украину в рекордных ценах на дизельное топливо, но аналитики назвали главной причиной Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп призвал Украину прекратить удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, заявив, что они способствуют росту мировых цен на дизельное топливо. Однако аналитики указывают, что значительно большее влияние на рынок оказывает ситуация вокруг Ормузского пролива, сообщает CNN, пишет УНН.

Подробности

По оценке Энди Липоу из Lipow Oil Associates, решение россии ограничить экспорт на фоне украинских ударов убрало с мирового рынка около 800 тыс. баррелей дизельного топлива в сутки. В то же время закрытие Ормузского пролива повлияло примерно на 1,2 млн баррелей в сутки.

Трамп вновь призвал Зеленского прекратить удары по НПЗ в России14.09.26, 04:27 • 25061 просмотр

Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "должен прекратить выбивать дизельное топливо в россии", поскольку это, по его словам, "вредит всему миру".

В кремле использовали заявления Трампа для разговоров о санкциях

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков назвал идею прекращения ударов по энергетической инфраструктуре "очень хорошей", одновременно заявив, что главной проблемой для россии является доступ нефтепродуктов на мировые рынки.

Вторым необходимым шагом является, конечно, снятие санкций. Только тогда мир будет должным образом обеспечен этими нефтепродуктами

– заявил песков.

CNN отмечает, что позиция Трампа может быть выгодна москве, поскольку украинские удары создают проблемы для российской нефтепереработки, а кремль теперь пытается связать ситуацию на мировом топливном рынке со своими требованиями по ослаблению санкций.

путин не хочет договариваться о прекращении ударов по энергетике до зимы — FT14.09.26, 23:58 • 12163 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина