Энергетики обнаружили хомяка на высоковольтных линиях и провели настоящую спасательную операцию
Киев • УНН
Работники «Ровнооблэнерго» заметили хомяка на проводе линии 35 кВ. Провод опустили, чтобы спасти животное.
На Ровенщине во время ремонта воздушной линии на проводе заметили хомяка, "четвероногого гостя" удалось спасти, передает УНН со ссылкой на "Ровнооблэнерго".
Детали
Во время ремонта воздушной линии 35 кВ в Ровенском районе работники службы линий ЧАО "Ровнооблэнерго" заметили на проводе четвероногого гостя. Как животное оказалось на проводе — точно неизвестно.
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Вероятно, оно зацепилось за него во время натяжения, и сначала его просто не заметили.
Работники сначала предположили, что на проводе крыса, затем — что это бобр. Но, похоже, это был обыкновенный хомяк.
После реакции удивления возник вопрос, как безопасно помочь ему вернуться на землю и спасти смельчака.
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Провод опустили, чтобы животное могло спрыгнуть. Лишь после того, как пушистик благополучно оказался на земле, провод повторно натянули и подали напряжение.