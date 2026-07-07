"Есть место для добра". В Киеве спасли кота из поврежденной квартиры после обстрела рф

Фото: ГСЧС Украины

В Киеве спасли кота из поврежденной квартиры после российского обстрела. Испуганный кот спрятался среди вещей, надеясь найти там защиту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Спасатели осторожно спустили кота вниз из опасной квартиры и передали владельцам. В сети появились соответствующие фото и видео.

Для спасателей каждая жизнь важна! Именно такие маленькие истории в такое страшное время напоминают, что даже в самые темные дни всегда есть место для добра - говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним

В Киеве завершили поисково-спасательные работы в Подольском и Дарницком районах после очередного массированного российского удара в ночь на 6 июля. В результате удара всего погибли 19 человек, из них - 1 ребенок, еще 61 человек пострадал, среди которых 7 детей.