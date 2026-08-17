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Россия с начала войны уничтожила 14 стадионов в Украине

Киев • УНН

 • 10190 просмотра

С начала полномасштабной войны российские оккупанты повредили или разрушили 88 стадионов в Украине, из которых 14 уничтожены полностью. Прямой ущерб спортивной инфраструктуре оценивается в 4 миллиарда долларов.

Россия с начала войны уничтожила 14 стадионов в Украине

Российские оккупанты с начала войны повредили или разрушили в Украине 88 стадионов, из которых 14 уничтожены полностью. Прямой ущерб, нанесённый спортивной инфраструктуре, оценивается в 4 млрд долларов, пишет УНН.

Детали 

В пятницу, 7 августа, армия рф атаковала Одессу, в результате чего был повреждён футбольный стадион "Черноморец". В результате атаки разрушениям подверглись крыша, остекление и трибуны. В пресс-службе стадиона сообщали, что оценивают масштабы повреждений и определяют объём работ, необходимых для восстановления. 

Позже стало известно, что значительная часть восстановительных работ уже выполнена, и гостиница, офис, тренажёрный зал, конференц-залы и все объекты на территории продолжают работать в обычном режиме. 

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Такие случаи, как со стадионом "Черноморец", не являются единичными. Как сообщили УНН в Министерстве молодёжи и спорта в ответ на запрос, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину всего известно о повреждении или разрушении 88 стадионов, из которых: 

  • 44 – повреждены; 
    • 30 – подверглись частичным разрушениям; 
      • 14 – уничтожены полностью. 

        Повреждениям или разрушениям подверглись стадионы в 14 регионах Украины. Больше всего таких объектов пострадало в Херсонской области – 18, Донецкой – 17, Харьковской – 16 и Луганской – 9. В Запорожской области повреждениям и/или разрушениям подверглись 7 стадионов, в Днепропетровской и Киевской областях – по 5, в Сумской – 3, в Черниговской и Николаевской областях – по 2, в Полтавской, Одесской и Хмельницкой областях – по 1, а также 1 стадион в городе Киеве. 

        Как сообщили в министерстве, по результатам четвёртого этапа Быстрой оценки нанесённого ущерба и потребностей в восстановлении (RDNA4), проведённой совместно со Всемирным банком, прямой ущерб спортивной инфраструктуре Украины по состоянию на декабрь 2024 года оценён примерно в 374 млн долларов. В то же время в отчёте RDNA5 прямой ущерб культурной, спортивной и туристической инфраструктуре уже оценён в совокупности в 4 млрд долларов, без отдельного выделения спортивной составляющей. 

        Уничтоженные стадионы в начале войны 

        С начала полномасштабного вторжения Чернигов, расположенный неподалёку от российской границы, постоянно находится под угрозой вражеских ударов. Ещё в начале большой войны, а именно 5 марта 2022 года, главная арена Чернигова и домашний стадион черниговской "Десны", которая, к слову, из-за агрессии рф приостановила выступления в Высшей лиге, – стадион имени Юрия Гагарина – был повреждён во время артиллерийских обстрелов: оккупанты ударили по восточной трибуне. 

        Стадион Юрия Гагарина с высоты 

        Наиболее разрушительный удар арена пережила в ночь на 11 марта, когда российская авиация сбросила на территорию стадиона 8 авиабомб. После этого одна из трибун была практически полностью уничтожена, футбольное поле получило значительные повреждения, а инфраструктура спортивного комплекса превратилась в руины. Взрывами были разрушены подтрибунные помещения, повреждены административные здания, коммуникации и прилегающая территория.

        С первых дней полномасштабного вторжения 24 февраля Мариуполь находился под постоянными обстрелами, в результате чего было разрушено подавляющее большинство зданий. Город в Донецкой области, который до последнего обороняли бойцы "Азова", находится под полной оккупацией России с 20 мая 2022 года.

        Одним из сооружений, пострадавших от обстрелов российских военных, была арена главной футбольной команды города – ФК "Мариуполь", – вмещавшая более 12 тысяч зрителей.

        Как и в случае с "Десной", "Мариуполь" также приостановил участие в футбольных соревнованиях из-за агрессии рф. В 2022 году вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин показал видео и фото разрушенного стадиона. А когда-то на этом стадионе проходили матчи чемпионата Европы по футболу 2009 года среди юношей в возрасте до 19 лет, где наша молодёжная сборная одержала победу, обыграв в финале сверстников из Англии (2:0), за которую тогда выступали Кайл Уокер, Дэнни Уэлбек, Киран Триппьер, Дэнни Дринкуотер, Андрос Таунсенд и другие английские звёзды. 

        Россияне любят заявлять, что они восстанавливают Мариуполь, который сами же и разрушили, однако состояние стадиона можно увидеть даже на Google-карте. 

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        Атака на стадион «Динамо» 

        24 мая, накануне последнего тура Украинской Премьер-лиги, Киев пережил очередную массированную атаку с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования, а также «Орешником», которым россияне попали по гаражам в Белой Церкви. 

        В результате атаки пострадало более 30 человек, среди которых были дети. Тогда же в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждения получил стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского.

        Ударная волна и обломки повредили инфраструктуру арены: в клубном офисе выбило окна, пострадал фасад здания, а также была повреждена плитка у центрального входа на стадион.

        К счастью, газон и трибуны стадиона не пострадали, что позволило «Динамо» сыграть против «Кудровки» в заключительном туре УПЛ (3:2).

        Кроме того, в декабре 2022 года на учебно-тренировочную базу киевского «Динамо» в Конча-Заспе упали обломки российских дронов. 

        «14 декабря рано утром три обломка сбитого иранского дрона упали на территорию базы „Динамо“ Киев. К счастью, ни сотрудники, ни инфраструктура клуба не пострадали. Тем не менее в эти дни проходил турнир с участием 30 команд среди детей 2011 года рождения. Игры должны были начаться через несколько часов после атаки… и после отмены воздушной тревоги они начались», — написал в Instagram пресс-атташе «Динамо» Андрей Шахов-младший. 

        Стадион «Полесье» 

        В марте этого года во время обстрела Житомира повреждения получил и домашний стадион житомирского «Полесья». Удар пришёлся в зону между VAR-машиной и сектором 18, который находится рядом с ультрас. В результате удара были зафиксированы деформация металлических ограждений, повреждение конструкций трибуны, а также части пластиковых сидений.

        «Полесью» удалось оперативно организовать восстановительные работы, устранить последствия разрушений и даже объявить о планах достроить восточную и южную трибуны, чтобы стадион приобрёл черты полноценной арены, у которой будут трибуны со всех четырёх сторон.

        «В настоящее время решается вопрос разрешительной документации, мы сотрудничаем и поддерживаем коммуникацию с владельцем — областным советом, который предоставляет все соответствующие разрешения по аренде земельного участка», — отмечал генеральный директор «Полесья» Владимир Загурский.  

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        Атака на тренировочный стадион «Ворсклы» 

        В январе 2026 года в результате работы ПВО и падения обломков в Полтавской области была повреждена кровля одного из предприятий, а также спортивная площадка. Разрушениям подверглось и поле стадиона «Молодёжный», где проводились тренировки основной и женской команд «Ворсклы», а ранее в рамках молодёжного чемпионата свои матчи играла «Ворскла» U19.

        Атаки на харьковские стадионы 

        В июле 2022 года в результате очередного обстрела Харькова пострадала инфраструктура главного стадиона города — ОСК «Металлист», на котором не проводят матчи УПЛ из-за ситуации с безопасностью. Около пяти часов утра оккупанты обстреляли жилой район возле станций метро «Спортивная» и «Защитников Украины», где расположена домашняя арена харьковских клубов — «Металлиста» и «Металлиста 1925» (ныне «Харьков»). Осколками от взрывов было уничтожено поле стадиона.

        26 марта 2025 года армия рф атаковала Харьков, Сумы и Днепр. В частности, в Харькове возле стадиона ОСК «Металлист» проходил футбольный матч. Футболисты, находившиеся на поле, начали убегать с него, а те, кто не успел, в целях безопасности падали на землю.

        Однако Россия воюет не только с большими стадионами, но и со школьными. Так, в мае 2024 года российские оккупанты нанесли удар по школьному стадиону, где в тот момент играли дети. 

        В результате атаки ранения получили 8-летняя девочка и трое юношей 14, 14 и 15 лет. Одному из мальчиков оторвало ногу. 

        Оккупированные стадионы

        Что сразу вспоминается в футбольном плане, когда речь идет о Донецке? Конечно, донецкий «Шахтер» и «Донбасс-арена» — первый стадион в Восточной Европе, спроектированный и построенный в соответствии со стандартами 4-й категории УЕФА. Согласно аккредитации УЕФА и ФИФА, сооружение соответствует классу «элит». 

        После того как «горняки» покинули родной город, за стадионом начали «ухаживать» сепаратисты. Кто бы мог подумать, что стадион, на котором в 2011 году выступала американская певица Rihanna и который принимал домашний Евро-2012, будет находиться в запущенном состоянии: территория вокруг стадиона и ландшафтный парк зарастают сорняками, толп людей и мероприятий нет, а само сооружение из-за отсутствия надлежащего ухода постепенно разрушается, хотя внешне фасад из донецкого стекла все еще узнаваем

        Регулярный уход за зелеными зонами и розами прекратился, газоны пожелтели, а дорожки пусты. 

        В 2026 году украинские разведчики и дроны подразделений ВСУ залетали во временно оккупированный Донецк и зафиксировали текущий печальный вид арены с высоты птичьего полета. 

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        Павел Башинский

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