ФИФА рассмотрит возвращение российских команд на международные турниры после решения МОК

ФИФА официально обсудит возможность отмены запрета на участие российских команд в международных соревнованиях после того, как Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации пересмотреть санкции, введенные из-за войны. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Российские сборные и клубы не участвуют в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года, когда после полномасштабного вторжения рф в Украину они были отстранены от международных соревнований.

В ФИФА подтвердили, что получили информацию о решении МОК временно отменить дисквалификацию Олимпийского комитета России и намерены проанализировать его.

ФИФА получила информацию о решении МОК временно отменить дисквалификацию Олимпийского комитета России. ФИФА проанализирует это решение, прежде чем принимать решение о следующих шагах в координации с соответствующими заинтересованными сторонами

После изменения рекомендаций МОК международные федерации будут самостоятельно решать, возвращать ли российские команды к соревнованиям. Это открывает возможность для участия сборной России в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, если соответствующие федерации примут положительное решение.

Президент ФИФА Джанни Инфантино ещё в феврале заявлял, что вопрос возвращения российских команд необходимо рассмотреть.

Этот запрет ничего не достиг, он лишь создал ещё больше разочарования и ненависти