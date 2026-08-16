Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?

Силы обороны вывели из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries. В ночь на 16 августа дронами FP-1 был поражён крупнейший по площади склад компании в Коледино, пишет УНН.

«Дикая ягодка» на триллион

«В ночь на воскресенье после масштабной атаки беспилотников на Подмосковье вместе со складом в Домодедово также прекратил работу логистический узел компании в индустриальном парке „Коледино“. Это был крупнейший по площади склад Wildberries — 250 тысяч м²», — сообщили в Министерстве обороны Украины.

Российская логистика остро ощущает последствия войны, которую рф принесла в Украину. Склад в Коледино стал 7-м из крупнейших складов Wildberries, прекратившим работу из-за поражения украинскими дронами. В общей сложности же были поражены более десятка логистических хабов компании.

По оценкам аналитиков, только прямые убытки Wildberries, которая за несколько недель потеряла около 20% складских мощностей, могут превысить 100 млрд рублей (1,24 млрд долл.), а в худшем случае — 200 млрд (2,45 млрд долл.).

Издание The Bell сообщает, что общая потребность Wildberries в средствах может достигать 1,3 триллиона рублей (16,36 млрд долл.). Как минимум на такую сумму компании придётся увеличить долг, чтобы «изобрести себя заново».

Кроме того, из-за оттока продавцов, многие из которых мгновенно потеряли бизнес и товары на сотни миллиардов рублей, оборот Wildberries, по данным The Bell, уже сократился на четверть. А это, помимо прямых убытков, сломало ключевой финансовый хребет бизнес-империи. Дело в том, что Wildberries получает средства от покупателя сразу после покупки, но перечисляет их продавцу лишь через несколько недель. Всё это время они остаются в оборотном капитале компании, за счёт которого оплачиваются текущие расходы и скидки.

Но это работает, пока оборот растёт, — описывает схему источник The Bell: «Был оборот 100 млрд, ты потратил 50 млрд на скидки, но оборот вырос до 200 млрд». Когда же обороты падают, пирамида начинает разрушаться.

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Есть ли у России возможности спасти Wildberries

Издание The Moscow Times утверждает, что правительство РФ в настоящее время готовит пакет поддержки, который будет касаться продавцов: им могут предоставить налоговые каникулы и льготные кредиты, а самому маркетплейсу — разрешить использовать склады «Почты России» вместо сгоревших логистических хабов. Вероятно, компания получит льготный кредит.

Но здесь возникает вопрос: откуда взять триллион рублей, если дефицит федерального бюджета уже достиг 5,7 трлн рублей, что в 1,5 раза превышает план на весь год. Однако предположим, что кредитование всё же будет, хотя, очевидно, и не в необходимом компании объёме. И вот тут всё становится ещё интереснее, ведь государственный заём, вероятно, будет предоставляться через банк ВТБ.

Может ли Wildberries утянуть на дно финансовый сектор рф?

ВТБ уже давно активно сотрудничает с маркетплейсом.

По словам Дениса Штилермана — главного конструктора и совладельца украинской компании — производителя дальнобойного вооружения Fire Point, удары по Wildberries и его ближайшему конкуренту, маркетплейсу Ozon, могут пошатнуть финансовую систему рф.

«Сейчас нам нужно добить Wildberries и Ozon, это обязательно. Это вызовет крах банковской системы — это одни из основных заёмщиков», — объяснил он.

По словам Штилермана, Wildberries является одним из крупнейших корпоративных заёмщиков в России, а российский государственный банк ВТБ сделал ставку именно на развитие этого маркетплейса.

«У ВТБ и так дела были не очень, а сейчас триллионы рублей кредитов окажутся безвозвратно потерянными. И это может уложить крупнейший банк в России. И это нужно продолжать», — убеждён главный конструктор Fire Point.

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Экономист Виталий Шапран в комментарии УНН также подтвердил, что банк и маркетплейс тесно сотрудничают.

"ВТБ планировал закрыть дыру в балансе за счёт Wildberries, в свою очередь Wildberries пользовался услугами страховщиков, которые находились под контролем ВТБ. Атака на Wildberries сорвала текущие планы ВТБ, это установленный факт", — говорит он.

Финансовые показатели учреждения ухудшались ещё до начала атак и продолжают падать. Банк уже сообщил об ухудшении результатов: чистая прибыль за первое полугодие оказалась почти на 20% ниже прогнозируемой, а ожидания на вторую половину года также были пересмотрены в сторону существенного снижения. Кроме того, банк уже начал ограничивать вкладчикам доступ к деньгам. По словам Шапрана, это вынужденная мера, но она может быть долгосрочной.

По словам экономиста, ВТБ может получить ликвидность от российского Центробанка, однако тот не спешит что-либо делать, поскольку это дорого.

Маркетплейсы и селлеры уже находились в достаточно невыгодном положении из-за подорожания логистики после атак на НПЗ. А теперь обороты торговых площадок упали, по разным оценкам, как минимум на 10%. Тысячи россиян остались без работы, средства многих малых предпринимателей заморожены, товар либо уничтожен, либо возникли проблемы с его доставкой.

Оценки аналитиков относительно масштабов последствий атак на складскую инфраструктуру маркетплейсов различаются. Приведёт ли это само по себе к масштабному краху банковской системы — вряд ли. Но дестабилизации ожидать стоит хотя бы потому, что финансовому сектору придётся столкнуться с валом неработающих кредитов. Плюс формируется дополнительный социально-экономический эффект от потерь, которые несут простые россияне.

Российская экономика, находящаяся под влиянием санкций, уже понесла существенный ущерб от поражения объектов нефтеперерабатывающей отрасли. Дефицит внутреннего потребления топлива достигает 35%. Теперь же пошатнулся и финансовый сектор.

"У Кремля нет никаких инструментов стабилизации, кроме как договориться с Ираном и хуситами о дестабилизации Ближнего Востока для роста цен на нефть. Текущий экономический кризис в РФ зашёл очень далеко и, как показывает первое полугодие 2026 года, лечить этот кризис можно высокими ценами на российскую нефть, но в течение достаточно длительного периода времени — от 6 месяцев. Вряд ли Кремлю это удастся", — считает Виталий Шапран.