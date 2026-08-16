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В Киеве 16 августа перекроют движение на нескольких улицах - полиция

Киев • УНН

 • 1710 просмотра

В воскресенье, 16 августа, в Киеве временно перекроют движение на улицах Вербовой и Анны Барвинок. Патрульная полиция просит водителей учесть это при планировании маршрута.

В Киеве 16 августа перекроют движение на нескольких улицах - полиция

В воскресенье, 16 августа, в Киеве будут перекрыты несколько улиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на столичную патрульную полицию.

Детали

Движение транспорта временно перекрыто:

  • по улице Вербовой (от проспекта Оболонского до перекрёстка с улицей Анны Барвинок);
    • по улице Вербовой (от проспекта Степана Бандеры до перекрёстка с улицей Анны Барвинок);
      • по улице Анны Барвинок (от проспекта Степана Бандеры до перекрёстка с улицей Вербовой).

        Водителей транспортных средств просят учесть эту информацию при планировании маршрута.

        Напомним

        УНН сообщал, что правоохранители направили в суд обвинительный акт по делу о смертельном ДТП, которое произошло в конце апреля недалеко от съезда с Дарницкого моста.

        Евгений Устименко

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