В Киеве 16 августа перекроют движение на нескольких улицах - полиция
Киев • УНН
В воскресенье, 16 августа, в Киеве временно перекроют движение на улицах Вербовой и Анны Барвинок. Патрульная полиция просит водителей учесть это при планировании маршрута.
В воскресенье, 16 августа, в Киеве будут перекрыты несколько улиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на столичную патрульную полицию.
Детали
Движение транспорта временно перекрыто:
- по улице Вербовой (от проспекта Оболонского до
перекрёстка с улицей Анны Барвинок);
- по улице Вербовой (от проспекта Степана Бандеры до
перекрёстка с улицей Анны Барвинок);
- по улице Анны Барвинок (от проспекта Степана
Бандеры до перекрёстка с улицей Вербовой).
Водителей транспортных средств просят учесть эту информацию при планировании маршрута.
Напомним
УНН сообщал, что правоохранители направили в суд обвинительный акт по делу о смертельном ДТП, которое произошло в конце апреля недалеко от съезда с Дарницкого моста.