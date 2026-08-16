Удар по Киеву: одна пострадавшая, падение обломков и пожары в двух районах
Киев • УНН
В результате ночной баллистической атаки на Киев пострадал один человек. В Оболонском и Голосеевском районах произошли пожары из-за падения обломков.
По состоянию на 03:35 воскресенья известно об одном пострадавшем в результате вражеского удара по Киеву. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение КГВА.
Детали
"Службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки", — говорится в сообщении.
В свою очередь киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе Киева в результате атаки врага произошло падение обломков и возгорание в нежилых помещениях по двум адресам.
Возле одного из помещений горят несколько автомобилей. В Голосеевском районе пожар на территории нежилой застройки. Экстренные службы работают на местах
Тем временем столичные паблики сообщают, что возле станции метро "Почайная" горит книжный рынок.
Напомним
Киев в ночь на воскресенье, 16 августа, был атакован врагом с воздуха. По словам мэра Виталия Кличко, столица подверглась атаке баллистическими ракетами. В Оболонском районе произошло возгорание нежилого помещения.
В Киеве в результате атаки дронов поврежден вход в медучреждение — мэр12.08.26, 15:20 • 3575 просмотров