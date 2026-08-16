Київ атакований балістичними ракетами, в Оболонському районі займання нежитлового приміщення
Київ • УНН
У ніч на 16 серпня Київ зазнав повітряної атаки. В Оболонському районі виникло займання нежитлового приміщення.
Київ у ніч на неділю, 16 серпня, був атакований ворогом з повітря. Про це повідомляє УНН.
Деталі
О 2:47 Повітряні сили повідомили про загрозу балістичних ракет на Київ з півночі.
Незабаром у столиці пролунали кілька потужних вибухів.
Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!
Згодом у КМВА повідомили, що в Оболонському районі виникло займання нежитлового приміщення.
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