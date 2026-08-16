Київ атакований балістичними ракетами, в Оболонському районі займання нежитлового приміщення

$44.7051.55
ukenru
14:39 • 306 перегляди
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?
Ексклюзив
12:57 • 13648 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
12:10 • 14111 перегляди
Зеленський не вніс подання на міністрів оборони та закордонних справ - нардеп
10:48 • 18003 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу, що виробляє паливо для “Смерчей” та “Торнадо”
Ексклюзив
10:08 • 16356 перегляди
Коридор затемнень набирає сили: чому 20–23 серпня можуть стати поворотними днями
Ексклюзив
08:57 • 17049 перегляди
Адаптація першачків до школи: дитячий психолог пояснила, як боротись із труднощами
16 серпня, 08:13 • 16752 перегляди
Ракетний удар рф по "АрселорМіттал Кривий Ріг" - двоє загиблих, 13 поранених
16 серпня, 06:26 • 20492 перегляди
ЄС продовжив санкції проти Ірану - до них приєдналась Україна
16 серпня, 04:31 • 18103 перегляди
Ще один склад Wildberries та логістичний комплекс у московській області опинилися під ударом - ЗМІVideo
16 серпня, 02:02 • 29600 перегляди
Нічна атака на Кривий Ріг: одна людина загинула, шестеро поранені
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+30°
3.9м/с
28%
747мм
Популярнi новини
За добу окупантів поменшало на півтори тисячі осіб - Генштаб16 серпня, 04:44 • 7566 перегляди
росія використовує ШІ для зображення "успіхів" на фронті - ISW16 серпня, 05:03 • 10447 перегляди
рф атакувала Київ, Кременчук та Кривий Ріг ракетами та 106 дронами - Повітряні силиPhoto16 серпня, 05:21 • 12871 перегляди
За добу на фронті сталось 212 боєзіткнень, рф скинула 312 КАБів - Генштаб16 серпня, 05:39 • 5478 перегляди
Кількість постраждалих у Києві після нічної атаки рф зросла до трьох людей - ДСНСPhotoVideo16 серпня, 06:03 • 12379 перегляди
Публікації
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?14:39 • 396 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
Ексклюзив
12:57 • 13695 перегляди
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
15 серпня, 14:03 • 85024 перегляди
Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення 15 серпня, 09:31 • 68016 перегляди
Аляска, яка не принесла миру: що змінилося за рік після саміту Трампа і путіна15 серпня, 07:20 • 61461 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Олег Кіпер
Володимир Зеленський
Вадим Філашкін
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Кривий Ріг
Донецька область
Крим
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 43894 перегляди
Ві з BTS розповів про втрату слуху на одне вухо13 серпня, 07:24 • 80648 перегляди
Тревіс Келсі розповів деталі весілля з Тейлор Свіфт і назвав його найкращою ніччю життяPhoto12 серпня, 22:15 • 76237 перегляди
Ріанна показала рідкісні фото з усіма трьома дітьми на БарбадосіPhoto12 серпня, 07:57 • 93088 перегляди
Кріштіану Роналду одружився з Джорджиною Родрігес після 10 років стосунківPhoto11 серпня, 20:18 • 86569 перегляди
Актуальне
P-800 Oniks
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Ракетна система С-400
Х-59

Київ атакований балістичними ракетами, в Оболонському районі займання нежитлового приміщення

Київ • УНН

 • 31297 перегляди

У ніч на 16 серпня Київ зазнав повітряної атаки. В Оболонському районі виникло займання нежитлового приміщення.

Київ атакований балістичними ракетами, в Оболонському районі займання нежитлового приміщення

Київ у ніч на неділю, 16 серпня, був атакований ворогом з повітря. Про це повідомляє УНН.

Деталі

О 2:47 Повітряні сили повідомили про загрозу балістичних ракет на Київ з півночі.

Незабаром у столиці пролунали кілька потужних вибухів.

Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!

- закликав міський голова Віталій Кличко.

Згодом у КМВА повідомили, що в Оболонському районі виникло займання нежитлового приміщення.

Нагадаємо

8 серпня внаслідок нічної атаки на Київ та область загинули 3 людини, включаючи дитину 2022 року, ще 7 поранені.

У Києві через атаку дронів пошкоджено вхід до медзакладу - мер12.08.26, 15:20 • 3647 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
Вибухи
Повітряна тривога
Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Віталій Кличко
Київ