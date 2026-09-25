Українські військові ліквідували понад 30 окупанті на Покровському напрямку - Генштаб

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Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 167 бойових зіткнень. Українські військові ліквідували на Покровському напрямку 36 окупантів та п’ять — поранили, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник здійснив 56 авіаційних ударів, скинув 190 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4346 дронів-камікадзе та здійснив 1816 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ - йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони відбили шість атак противника; одне боєзіткнення триває дотепер. Окупанти завдали трьох авіаційних ударів із застосуванням восьми КАБ та здійснили 77 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів біля Лиману, Синельникового, Чайківки та в бік Кудіївки, Ізбицького, Захарівки, Малого Бурлука, Путникового.

З початку доби на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі Ківшарівки.

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили три спроби загарбників просунутися в районах населених пунктів Копанки та Новоселівка.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили два ворожі штурми поблизу населеного пункту Крива Лука та в напрямку Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Степанівки, Новоселівки, Русиного Яру та Вільного; ще два боєзіткнення тривають.

Усього 12 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Дорожнє, Світле, Добропілля, Красноподілля, Сергіївка та Молодецьке. Дві атаки тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 36 окупантів та п’ять — поранено; знищено дві одиниці автомобільної, дві артилерійські системи, 11 одиниць спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та одне укриття ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами та 58 укриттів противника. Знищено або подавлено 172 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед в бік Запорізького.

Три атаки окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку, в бік населених пунктів Різдвянка, Воздвижівка, Копані; дві з них ще тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед в бік населеного пункту Павлівка.

На Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

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