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Електрокар Audi встановив рекорд Гіннеса, проїхавши 1338 км на одному заряді

Київ • УНН

 • 940 перегляди

Audi A6 Sportback e-tron Performance встановив рекорд Гіннеса для серійних авто, подолавши Польщу на одному заряді. Витрата склала 7,09 кВт·год на 100 км.

Електрокар Audi встановив рекорд Гіннеса, проїхавши 1338 км на одному заряді

Електромобіль Audi A6 Sportback E-Tron подолав 1338 км на одному заряді, встановивши новий світовий рекорд Гіннеса для серійних автомобілів. Про це УНН пише з посиланням на заяву автовиробника.

Деталі

За кермом Audi A6 Sportback e-tron Performance чемпіон Європи з ралі Міко Марчик подолав цю відстань по Польщі на одному заряді батареї. Підсумкова витрата енергії становила всього 7,09 кВт·год на 100 кілометрів.

Рекордна поїздка розпочалася 11 вересня о 1:55 і провела Марчика через Польщу вздовж Вісли, через Краків, Сандомир, Варшаву, Торунь та Грудзьондз до Хеля на Балтійському морі – і назад тим самим маршрутом.

Марчик їхав Audi A6 Sportback e-tron у звичайному режимі руху, з безліччю ділянок в годину пік, при середній температурі 15 градусів Цельсія. Рано вранці в Грудзьондзі термометр показував всього сім градусів Цельсія.

Через 45 годин після старту поїздку між Торунем і Цехоцинеком було завершено, з 1338 подоланих кілометрів. 

"Для спроби встановлення рекорду я керував Audi A6 Sportback e-tron performance. Автомобіль видає 367 к.с. і розганяється від 0 до 100 км/год за 5,4 секунди. Його акумулятор має корисну ємність 94,9 кВт·год, що доповнюється надзвичайно низьким коефіцієнтом опору. У цьому є величезний потенціал. Навіть для мене результат у 1338 кілометрів став приємним сюрпризом", - зазначив Марчик.

Audi A6 Sportback e-tron performance, як вказано, має запас ходу за WLTP до 777 кілометрів. Але, постійно зосереджуючись на ефективності, Марчик забезпечив собі місце в Книзі рекордів Гіннеса та запас ходу в 1338 км.

Електрокар Ford Super Mustang Mach-E став найшвидшим у Гудвуді14.07.26, 08:56 • 4178 переглядiв

Юлія Шрамко

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Audi
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Балтійське море
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Польща