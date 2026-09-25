Електрокар Audi встановив рекорд Гіннеса, проїхавши 1338 км на одному заряді
Київ • УНН
Audi A6 Sportback e-tron Performance встановив рекорд Гіннеса для серійних авто, подолавши Польщу на одному заряді. Витрата склала 7,09 кВт·год на 100 км.
Електромобіль Audi A6 Sportback E-Tron подолав 1338 км на одному заряді, встановивши новий світовий рекорд Гіннеса для серійних автомобілів. Про це УНН пише з посиланням на заяву автовиробника.
Деталі
За кермом Audi A6 Sportback e-tron Performance чемпіон Європи з ралі Міко Марчик подолав цю відстань по Польщі на одному заряді батареї. Підсумкова витрата енергії становила всього 7,09 кВт·год на 100 кілометрів.
Рекордна поїздка розпочалася 11 вересня о 1:55 і провела Марчика через Польщу вздовж Вісли, через Краків, Сандомир, Варшаву, Торунь та Грудзьондз до Хеля на Балтійському морі – і назад тим самим маршрутом.
Марчик їхав Audi A6 Sportback e-tron у звичайному режимі руху, з безліччю ділянок в годину пік, при середній температурі 15 градусів Цельсія. Рано вранці в Грудзьондзі термометр показував всього сім градусів Цельсія.
Через 45 годин після старту поїздку між Торунем і Цехоцинеком було завершено, з 1338 подоланих кілометрів.
"Для спроби встановлення рекорду я керував Audi A6 Sportback e-tron performance. Автомобіль видає 367 к.с. і розганяється від 0 до 100 км/год за 5,4 секунди. Його акумулятор має корисну ємність 94,9 кВт·год, що доповнюється надзвичайно низьким коефіцієнтом опору. У цьому є величезний потенціал. Навіть для мене результат у 1338 кілометрів став приємним сюрпризом", - зазначив Марчик.
Audi A6 Sportback e-tron performance, як вказано, має запас ходу за WLTP до 777 кілометрів. Але, постійно зосереджуючись на ефективності, Марчик забезпечив собі місце в Книзі рекордів Гіннеса та запас ходу в 1338 км.
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