Балтійське море

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24815 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 152027 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136565 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132844 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133286 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195680 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77433 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Холодна війна Європи та рф: Фінляндія фіксує зростання диверсій у Балтійському морі

Фінляндія посилює безпеку в Балтійському морі через зростання підозрілих інцидентів, пов'язаних з російськими диверсіями. З 2023 року пошкоджено 11 підводних кабелів.

Новини Світу • 7 квітня, 07:09 • 5623 перегляди

Фінляндія звільнила танкер Eagle S, підозрюваний у пошкодженні кабелів

Фінська влада звільнила танкер Eagle S, підозрюваний у пошкодженні кабелів Estlink 2. Власники пошкоджених кабелів відмовились від арешту через високу вартість утримання судна та планують судовий позов.

Новини Світу • 2 березня, 12:45 • 33256 перегляди

У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

Біля польського міста Мендзиздроє зоозахисники визволили 7-метрового горбатого кита, який заплутався в рибальських сітках. Рятувальна операція пройшла успішно завдяки спокійній поведінці тварини та злагодженій роботі служб.

Новини Світу • 26 лютого, 17:09 • 160734 перегляди

рф застосовує проти країн НАТО технологічні розробки, які випробувані на війні з Україною - ISW

росія застосовує проти країн НАТО технологічні інновації, які були розроблені під час війни в Україні. Особлива увага приділяється розвитку безпілотників та засобів РЕБ, повідомляє ISW.

Війна • 10 лютого, 07:24 • 27763 перегляди

У Балтійському морі обірвався підводний кабель "Ростелекому": що відомо

У Фінській затоці пошкоджено два кабелі "Ростелекому", що з'єднують Санкт-Петербург і Калінінград. Ремонтні роботи триватимуть близько тижня, їх контролює берегова охорона Фінляндії.

Новини Світу • 8 лютого, 19:34 • 60084 перегляди

Шведська влада зняла підозри з судна "Vezhen" щодо пошкодження кабелю в Балтиці

Прокуратура Швеції встановила, що пошкодження підводного кабелю між Швецією та Латвією не було диверсією. Причиною інциденту стала комбінація погодних умов та технічних недоліків.

Новини Світу • 3 лютого, 16:16 • 28308 перегляди

Норвезька поліція затримала судно з російським екіпажем через підозру в диверсії

Судно Silver Dania, що курсує між Санкт-Петербургом і Мурманськом, затримано в порту Тромсе за запитом Латвії. Судно підозрюють у причетності до пошкодження підводного кабелю між Швецією та Латвією.

Новини Світу • 31 січня, 13:28 • 27164 перегляди

Інформація про розробку росією нового "Іскандера" дальністю в 1000 км - фейк

Центр протидії дезінформації спростував інформацію про розробку росією нової версії "Іскандера" з дальністю 1000 км. Повідомлення про це в англомовних ЗМІ є цілеспрямованим вкидом дезінформації.

Війна • 31 січня, 12:37 • 28811 перегляди

"Іх там нєт": ВМС України сумнівається у випадковості частих пошкоджень підводних кабелів у Балтійському морі

ВМС України вважає, що часті пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі можуть бути новою тактикою РФ. З листопада 2024 року зафіксовано кілька випадків пошкодження кабелів у різних країнах.

Війна • 27 січня, 09:05 • 30747 перегляди

Швеція допоможе Латвії розслідувати пошкодження підводного кабеля у Балтійському морі

Шведська сторона допоможе Латвії з розслідуванням щодо пошкодження підводного кабеля у Балтійському морі у неділю, 26 січня.

Новини Світу • 26 січня, 17:29 • 35776 перегляди

У Балтійському морі між Латвією та Швецією було пошкоджено підводний оптоволоконний кабель

У Балтійському морі виявлено пошкодження підводного оптоволоконного кабелю "Латвійського державного радіотелецентру". На місці інциденту помічено два кораблі за межами територіальних вод Латвії.

Новини Світу • 26 січня, 15:26 • 32748 перегляди

Пошкодження кабелів у Балтійському морі могло статися через аварію, а не через диверсію рф — WP

Розвідслужби США та Європи вважають, що пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі сталося через нещасні випадки. Докази вказують на недосвідченість екіпажів суден, а не на диверсію росії.

Новини Світу • 19 січня, 21:40 • 83418 перегляди

росіяни намагалися глушити та "підсвічувати" військовий літак Франції над Балтикою

Французький військовий літак Atlantic 2 зазнав спроби глушіння та "підсвічування" радаром з боку рф під час спостережної місії над Балтикою. Інцидент стався під час операції НАТО з моніторингу можливого пошкодження підводних кабелів.

Новини Світу • 16 січня, 23:53 • 79463 перегляди

Затриманий танкер з російською нафтою все ще у німецьких водах - уряд ФРН

Танкер під панамським прапором з 99 000 тонн російської нафти дрейфує у німецьких водах. Митні органи Німеччини проводять перевірку судна, яке залишатиметься під охороною до завершення процесу.

Новини Світу • 15 січня, 14:58 • 25498 перегляди

росія планувала повітряний терор проти Польщі та світу – Туск

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив про підтверджені дані щодо планів рф здійснити повітряний терор проти авіаліній у всьому світі. Польща активно працює над протидією російським диверсіям.

Війна • 15 січня, 14:11 • 29760 перегляди

НАТО запускає нову місію в Балтійському морі: що відомо про "Балтійський вартовий"

НАТО розпочинає нову військову місію для захисту критичної інфраструктури в Балтійському морі. Генсек Рютте анонсував розгортання фрегатів, патрульних літаків та флоту військово-морських дронів.

Новини Світу • 14 січня, 11:52 • 23143 перегляди

Ще на одному кабелі в Балтійському морі знайшли пошкодження

У Балтійському морі виявлено пошкодження ще одного силового кабелю зі слідами від якоря. Міністр оборони Швеції підтвердив, що це третій пошкоджений кабель після інциденту з судном Yi Peng 3.

Новини Світу • 14 січня, 07:00 • 27745 перегляди

НАТО відправило кораблі для посилення охорони інфраструктури Балтійського моря

НАТО посилює технічне спостереження в регіоні Балтійського моря після інциденту з пошкодженням підводних кабелів. Для охорони інфраструктури вже відправлено два кораблі.

Політика • 11 січня, 04:07 • 52597 перегляди

Танкер із російською нафтою дрейфує біля берегів Німеччини - ЗМІ

Танкер Eventin із 99 000 тонн російської нафти втратив керування біля острова Рюген у Балтійському морі. Судно є частиною російського «тіньового флоту», використовуваного для обходу санкцій.

Новини Світу • 10 січня, 14:34 • 27480 перегляди

Прем'єр Польщі оголосив про кроки для посилення контролю НАТО над водами Балтії

Генсек НАТО Марк Рютте пообіцяв посилити військову присутність в Балтійському морі після інцидентів з кабелями. Польща запропонувала зробити Балтійське море зоною посиленого військового контролю НАТО.

Новини Світу • 31 грудня, 12:39 • 21657 перегляди

У НАТО відреагували на пошкодження кабелів у Балтійському морі: що вирішили

НАТО посилює військову присутність у Балтійському морі після пошкодження підводних кабелів між Естонією та Фінляндією. Альянс розглядає інцидент як можливу диверсію та планує додаткові заходи безпеки.

Новини Світу • 31 грудня, 06:48 • 23200 перегляди

У Литві вживають заходи після пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі

Міноборони Литви оголосило про посилення заходів безпеки після виявлення пошкоджень підводних кабелів зв'язку. ВМС посилили патрулювання, а НАТО збільшить військову присутність у регіоні.

Новини Світу • 27 грудня, 13:55 • 17758 перегляди

НАТО посилює військову присутність у Балтійському морі після пошкодження кабелів

НАТО посилює військову присутність у Балтійському морі після пошкодження підводних кабелів.

Новини Світу • 27 грудня, 11:26 • 15418 перегляди

ЄС готує нові санкції проти "тіньового флоту" рф через інцидент у Балтійському морі

ЄС посилить захист підводних комунікацій у Балтійському морі після пошкодження кабелів, у якому підозрюють росію. Планується вдосконалення систем виявлення загроз та розширення міжнародної співпраці.

Політика • 27 грудня, 03:04 • 22230 перегляди

Нідерландські винищувачі F-35 перехопили три російські літаки над Балтійським морем

Два винищувачі F-35 Нідерландів перехопили три російські літаки над Балтійським морем. Серед перехоплених були транспортний Ан-72, розвідник СУ-24МР та Іл-20.

Новини Світу • 9 грудня, 23:00 • 19219 перегляди

російський корабель обстріляв німецький вертоліт у Балтійському морі - ЗМІ

російський корабель обстріляв сигнальними боєприпасами німецький військовий вертоліт у Балтійському морі. Німеччина у відповідь посилить контроль за критичною інфраструктурою в регіоні.

Новини Світу • 4 грудня, 13:57 • 17462 перегляди

У Литві відновили кабель зв’язку зі Швецією через Балтійське море

Telia Lietuva відремонтувала пошкоджений кабель зв'язку між Литвою та Швецією в Балтійському морі. Канал забезпечував третину міжнародного інтернет-трафіку, але його пошкодження не вплинуло на користувачів.

Новини Світу • 28 листопада, 20:22 • 23869 перегляди

Перерізання кабелів у Балтійському морі: слідчі бачать навмисні дії екіпажу судна КНР, що вирушило з російського порту

225-метрове судно Yi Peng 3 протягнуло якір на 160 км, пошкодивши підводні кабелі між європейськими країнами. Слідчі розглядають версію навмисного саботажу за можливої участі російської розвідки.

Новини Світу • 28 листопада, 08:17 • 14005 перегляди

На дні Балтійського моря знайшли пароплав, який затонув наприкінці Другої світової війни

На дні Балтійського моря знайдено пароплав Express I, що затонув у 1945 році під час евакуації. Судно перевозило 300 осіб і розламалося через шторм та перевантаження на глибині 20 метрів.

Новини Світу • 15 листопада, 14:07 • 15213 перегляди

Німеччина підняла винищувачі через російський літак-розвідник над Балтійським морем

Німеччина підняла в повітря винищувачі через російський літак-розвідник Іл-20, що залетів у міжнародні води Балтійського моря. Літак летів без радіозв'язку та плану польоту між німецьким Рюгеном та данським Борнхольмом.

Війна • 16 жовтня, 17:55 • 23853 перегляди