Балтійське море

Фінляндія посилює безпеку в Балтійському морі через зростання підозрілих інцидентів, пов'язаних з російськими диверсіями. З 2023 року пошкоджено 11 підводних кабелів.
Фінська влада звільнила танкер Eagle S, підозрюваний у пошкодженні кабелів Estlink 2. Власники пошкоджених кабелів відмовились від арешту через високу вартість утримання судна та планують судовий позов.
Біля польського міста Мендзиздроє зоозахисники визволили 7-метрового горбатого кита, який заплутався в рибальських сітках. Рятувальна операція пройшла успішно завдяки спокійній поведінці тварини та злагодженій роботі служб.
росія застосовує проти країн НАТО технологічні інновації, які були розроблені під час війни в Україні. Особлива увага приділяється розвитку безпілотників та засобів РЕБ, повідомляє ISW.
У Фінській затоці пошкоджено два кабелі "Ростелекому", що з'єднують Санкт-Петербург і Калінінград. Ремонтні роботи триватимуть близько тижня, їх контролює берегова охорона Фінляндії.
Прокуратура Швеції встановила, що пошкодження підводного кабелю між Швецією та Латвією не було диверсією. Причиною інциденту стала комбінація погодних умов та технічних недоліків.
Судно Silver Dania, що курсує між Санкт-Петербургом і Мурманськом, затримано в порту Тромсе за запитом Латвії. Судно підозрюють у причетності до пошкодження підводного кабелю між Швецією та Латвією.
Центр протидії дезінформації спростував інформацію про розробку росією нової версії "Іскандера" з дальністю 1000 км. Повідомлення про це в англомовних ЗМІ є цілеспрямованим вкидом дезінформації.
ВМС України вважає, що часті пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі можуть бути новою тактикою РФ. З листопада 2024 року зафіксовано кілька випадків пошкодження кабелів у різних країнах.
Шведська сторона допоможе Латвії з розслідуванням щодо пошкодження підводного кабеля у Балтійському морі у неділю, 26 січня.
У Балтійському морі виявлено пошкодження підводного оптоволоконного кабелю "Латвійського державного радіотелецентру". На місці інциденту помічено два кораблі за межами територіальних вод Латвії.
Розвідслужби США та Європи вважають, що пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі сталося через нещасні випадки. Докази вказують на недосвідченість екіпажів суден, а не на диверсію росії.
Французький військовий літак Atlantic 2 зазнав спроби глушіння та "підсвічування" радаром з боку рф під час спостережної місії над Балтикою. Інцидент стався під час операції НАТО з моніторингу можливого пошкодження підводних кабелів.
Танкер під панамським прапором з 99 000 тонн російської нафти дрейфує у німецьких водах. Митні органи Німеччини проводять перевірку судна, яке залишатиметься під охороною до завершення процесу.
Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив про підтверджені дані щодо планів рф здійснити повітряний терор проти авіаліній у всьому світі. Польща активно працює над протидією російським диверсіям.
НАТО розпочинає нову військову місію для захисту критичної інфраструктури в Балтійському морі. Генсек Рютте анонсував розгортання фрегатів, патрульних літаків та флоту військово-морських дронів.
У Балтійському морі виявлено пошкодження ще одного силового кабелю зі слідами від якоря. Міністр оборони Швеції підтвердив, що це третій пошкоджений кабель після інциденту з судном Yi Peng 3.
НАТО посилює технічне спостереження в регіоні Балтійського моря після інциденту з пошкодженням підводних кабелів. Для охорони інфраструктури вже відправлено два кораблі.
Танкер Eventin із 99 000 тонн російської нафти втратив керування біля острова Рюген у Балтійському морі. Судно є частиною російського «тіньового флоту», використовуваного для обходу санкцій.
Генсек НАТО Марк Рютте пообіцяв посилити військову присутність в Балтійському морі після інцидентів з кабелями. Польща запропонувала зробити Балтійське море зоною посиленого військового контролю НАТО.
НАТО посилює військову присутність у Балтійському морі після пошкодження підводних кабелів між Естонією та Фінляндією. Альянс розглядає інцидент як можливу диверсію та планує додаткові заходи безпеки.
Міноборони Литви оголосило про посилення заходів безпеки після виявлення пошкоджень підводних кабелів зв'язку. ВМС посилили патрулювання, а НАТО збільшить військову присутність у регіоні.
НАТО посилює військову присутність у Балтійському морі після пошкодження підводних кабелів.
ЄС посилить захист підводних комунікацій у Балтійському морі після пошкодження кабелів, у якому підозрюють росію. Планується вдосконалення систем виявлення загроз та розширення міжнародної співпраці.
Два винищувачі F-35 Нідерландів перехопили три російські літаки над Балтійським морем. Серед перехоплених були транспортний Ан-72, розвідник СУ-24МР та Іл-20.
російський корабель обстріляв сигнальними боєприпасами німецький військовий вертоліт у Балтійському морі. Німеччина у відповідь посилить контроль за критичною інфраструктурою в регіоні.
Telia Lietuva відремонтувала пошкоджений кабель зв'язку між Литвою та Швецією в Балтійському морі. Канал забезпечував третину міжнародного інтернет-трафіку, але його пошкодження не вплинуло на користувачів.
225-метрове судно Yi Peng 3 протягнуло якір на 160 км, пошкодивши підводні кабелі між європейськими країнами. Слідчі розглядають версію навмисного саботажу за можливої участі російської розвідки.
На дні Балтійського моря знайдено пароплав Express I, що затонув у 1945 році під час евакуації. Судно перевозило 300 осіб і розламалося через шторм та перевантаження на глибині 20 метрів.
Німеччина підняла в повітря винищувачі через російський літак-розвідник Іл-20, що залетів у міжнародні води Балтійського моря. Літак летів без радіозв'язку та плану польоту між німецьким Рюгеном та данським Борнхольмом.