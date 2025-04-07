У Литві відновили кабель зв’язку зі Швецією через Балтійське море

Telia Lietuva відремонтувала пошкоджений кабель зв'язку між Литвою та Швецією в Балтійському морі. Канал забезпечував третину міжнародного інтернет-трафіку, але його пошкодження не вплинуло на користувачів.