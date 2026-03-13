росія масово переводить танкери тіньового флоту під свій прапор - розвідка

росія планує збільшити кількість танкерів, які транспортують нафту під російським прапором. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

Дане рішення продиктоване дедалі частішими прецедентами затримань танкерів "тіньового флоту" рф країнами Європи та Сполученими Штатами Америки.

Також це може свідчити про взаємодію росії з Іраном в контексті координації безпечного проходу суднами "тіньового флоту" зони військового конфлікту на Близькому Сході - зазначили в СЗР.

Розподіл танкерів за країнами реєстрації судновласників виглядає так: Сейшельські острови - 35 суден, Китай - 23 судна, Азербайджан - 13 суден та Самоа - 8 суден. Також є танкери, що належать судновласникам з реєстрацією у В’єтнамі, Індії, ОАЕ та на Маршалових островах.

У Службі зовнішньої розвідки України зазначили - збільшення "тіньового флоту" під російським прапором автоматично полегшує росії завдання впровадити на них агентуру спецслужб рф задля подальшого здійснення розвідувально-диверсійної діяльності проти країн Заходу. Особливої актуальності це набуває в Балтійському регіоні, який забезпечує понад 40% морського експорту російської нафти.

Нагадаємо

1 березня бельгійські збройні сили за підтримки французьких сил оборони затримали танкер російського тіньового флоту. Операція отримала назву "Синій порушник".